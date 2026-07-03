En la UBA nació el primer cerdo de América Latina modificado genéticamente para xenotrasplante

El gran desafío está en que el cuerpo humano acepte el órgano de otro animal y no lo destruya en minutos por considerarlo un invasor. Esto se logra con técnicas como la utilizada por el el equipo de la UNSAM, liderado por Adrián Mutto, que logró un clon generado a partir de células modificadas en las que desactivaron tres genes, algo que en la jerga científica se conoce como “triple knockout”.

Son tres de los genes responsables de provocar esa respuesta inmune agresiva que termina destruyendo al órgano ajeno. El equipo de la Facultad de Veterinaria de la UBA se encargó de llevar a ese clon desde la inseminación hasta el nacimiento de un primer lechón, que es el primer caso documentado fuera de Estados Unidos y China. Ya tienen dos cerdas preñadas más a su cuidado, y el plan son cinco clones más para fines de junio. Del laboratorio al quirófano: el rol de la UBA

Mientras que los laboratorios de la UNSAM se encargaron de la etapa de clonación molecular y edición de los embriones, el equipo de la UBA asumió la responsabilidad de preparar, intervenir y mantener a la cerda receptora, constituyendo el eslabón de inicio y cierre del proyecto. Lo hicieron a través de una técnica quirúrgica poco invasiva, mediante la cual implantaron 120 embriones editados genéticamente.

“Somos los responsables del mantenimiento de la gestación y el parto, es decir, somos el eslabón final del proyecto, pero también el inicio de la etapa de crianza de los lechones, contó Marcelo Acerbo, veterinario especialista en reproducción porcina, profesor de la facultad de Veterinaria de la UBA, y responsable de inducir y sincronizar el celo de la cerda para determinar el momento óptimo para la implantación de los embriones clonados.

Una ingeniería reproductiva refinada Actualmente, el equipo cuenta con dos cerdas preñadas con nuevos clones en pleno desarrollo. El paso siguiente del proyecto será ir agregando más genes modificados, lo que se conoce como knock-in. El grupo de UNSAM sumará siete genes más para hacer que el órgano del cerdo sea más compatible con el organismo humano receptor, como ya se ha logrado en casos de Estados Unidos.

“Esto incluirá el bloqueo de hormonas de crecimiento para moldear y adaptar el tamaño del hígado o el corazón porcino, que en animales adultos de más de 200 kilos excede la capacidad del cuerpo humano, asegurando que los órganos sean completamente funcionales”, explicó Acerbo.

El nacimiento de este primer lechón es tan sólo el inicio de un camino que va a llevar varios años. Llegado el caso será el INCUCAI el que certifique que los órganos de origen porcino no desencadenan rechazo, mediante estudios preclínicos, antes de iniciar pruebas con humanos.

Si bien el uso de animales para trasplantes genera debates éticos, lo cierto es que la medicina humana necesita urgente de una fuente de órganos para evitar la muerte de decenas de miles de pacientes en espera. Actualmente, apenas se cubre un 10% de la demanda mundial, según indica la Organización Mundial de la Salud. Los xenotrasplantes no sólo salvarían miles de vidas, sino que le darían mejor calidad de vida a quienes, de otra manera, podrían pasar años en lista de espera.

Es por ello que este logro en colaboración entre diferentes instituciones y universidades públicas es un hito científico que sitúa a la Argentina en un selecto grupo global en medicina regenerativa. A nivel presupuestario, el proyecto afronta desafíos significativos ante laausencia actual de financiamiento estatal para la escala comercial, lo que motivó a los investigadores de la UNSAM a estructurar una empresa de base tecnológica para captar inversiones privadas.

La UBA aporta el valioso capital humano, el uso de quirófanos especializados, instalaciones de cría y el sostenimiento económico propio de los animales e insumos operativos.