Se espera el día más frío del año en el AMBA: las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Gran parte del país se encuentra bajo alerta amarilla y naranja por la ola polar. En el AMBA, la temperatura mínima será de -1ºC. Prestá atención a las nueve sugerencias del SMN por frío extremo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla y naranja por frío extremo en numerosas provincias, mientras que en varias localidades de Buenos Aires se registran nevadas y heladas generalizadas.
Las provincias más comprometidas por la ola polar son la propia Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Salta y Jujuy, entre otras.
En la Patagonia, si bien las temperaturas continúan siendo muy bajas, en buena parte de la región corresponden a valores habituales para esta época del año.
El organismo oficial proyecta que este viernes será el día más frío en lo que va del año en esta región, con una temperatura mínima de -1ºC y una máxima de 10ºC. La jornada estará dominada por tiempo estable y sin probabilidad de lluvias, pero la sensación térmica podría ubicarse por debajo de los valores pronosticados debido al viento.
Recién desde el domingo 5 de julio comenzará un ascenso gradual de las marcas térmicas, con tardes algo más templadas y el paulatino retiro de la masa de aire polar que afecta a gran parte del país.
1. Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
2. Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
3. Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
4. Evitá los cambios bruscos de temperatura.
5. Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
6. Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
7. Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
8. No fumes en ambientes cerrados.
9. Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
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