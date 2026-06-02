Histórico: se encontró una nueva especie de dinosaurio raptor en Santa Cruz

El dinosaurio fue reconstruido de manera gradual a partir de distintos restos obtenidos en sucesivas expediciones. Los fósiles fueron estudiados mediante tomografías computadas y microscopía electrónica, herramientas que permitieron identificar características anatómicas exclusivas.

El trabajo científico fue publicado en la revista Journal of Vertebrate Paleontology y estuvo encabezado por el paleontólogo Matias Motta, junto a especialistas del Museo Molina, el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN-CONICET), la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” y el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Japón.

Cómo era Kank australis, el "gran Ñandú"

“Kank” proviene de la tradición mitológica del pueblo originario aonikenk o tehuelche y alude al “gran Ñandú” creador de la constelación Choiols, conocida actualmente como la Cruz del Sur. “Australis”, por su parte, significa “del sur” y hace referencia a la ubicación extrema donde fueron encontrados los restos.

Se estima que este animal tenía un tamaño intermedio, comparable al de un ñandú de gran porte, con una masa corporal cercana a los 27 kilos. Se desplazaba sobre dos extremidades y poseía la distintiva garra curvada en el segundo dedo de cada pie. “La descripción de Kank australis es importante porque sumamos una nueva especie de la familia de los unenlágidos, una familia poco representada en el registro fósil ya que sus huesos son muy gráciles y difíciles de preservar”, explicó Motta y agregó: “Este dinosaurio se diferencia claramente de los raptores del hemisferio norte, como Velociraptor, por sus dientes cónicos con pequeñas estrías y por las particularidades únicas de sus vértebras cervicales”.

Los restos fueron localizados en formaciones rocosas correspondientes al Cretácico Superior. Este hallazgo resulta relevante porque confirma que los unenlágidos ya se encontraban ampliamente distribuidos poco antes del impacto del meteorito ocurrido hace 66 millones de años.