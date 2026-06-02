Céline Dion: encontraron un posible tratamiento para su rarísima enfermedad

Las personas que, como Céline Dion, padecen este síndrome experimentan espasmos dolorosos y caídas inexplicables, lo que afecta gravemente su movilidad y calidad de vida.
Un posible avance clave podría cambiar el panorama para el síndrome de la persona rígida, la enfermedad que padece Céline Dion.
Según informó People, una donación de 2 millones de dólares realizada por la fundación de la cantante permitió impulsar una investigación que ya muestra resultados prometedores que podría cambiar la vida de los pacientes que sufren este trastorno autoinmune.
Se trata de una enfermedad rara que provoca rigidez muscular severa en la espalda, las piernas y otras zonas del cuerpo. Los pacientes experimentan espasmos dolorosos y caídas inexplicables, lo que afecta gravemente su movilidad y calidad de vida. En redes sociales han circulado videos en los que se ve a la cantante sufriendo debido a su condición.
El tratamiento en estudio adapta la terapia CAR-T, utilizada habitualmente contra el cáncer, para reprogramar las células del propio paciente y atacar las células defectuosas del sistema inmune.
Los primeros resultados entusiasman: algunos pacientes mostraron mejoras importantes y, semanas después de la terapia, lograron caminar sin andador.
“Céline Dion ayudó a acelerar 50 años la conciencia sobre esta enfermedad”, destacó Tara Zier, fundadora de la Stiff Person Syndrome Research Foundation.
comentar