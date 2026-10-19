Informe:¿Qué Argentina podemos construir? La prospectiva ayuda a explorar futuros y decidir hoy

Profesionales que impulsan la anticipación y la construcción de futuros

En la Argentina existe un grupo de profesionales que estudian -con herramientas científicas probadas a nivel mundial- este tipo de desafíos. Se trata de la Red Argentina de Estudio de Futuros (RAEF) que, de acuerdo con datos de esta institución, cuenta con más de 180 miembros en el país

La RAEF pone en diálogo distintas miradas sobre los cambios que podrían transformar nuestra vida y organiza su trabajo en cuatro ejes vinculados con preocupaciones cotidianas.

1- Economía y política

¿Podremos hacer planes con nuestro sueldo y proyectar una vida sin la angustia de no llegar a fin de mes? Este eje aborda la producción, el empleo, las instituciones y la inserción internacional. Explorar escenarios podría ayudar a reconocer oportunidades para las cadenas de valor, orientar inversiones y discutir políticas de desarrollo que trasciendan los períodos de gobierno.

2 -Territorio y ambiente

¿El lugar donde construimos nuestro hogar seguirá siendo seguro para nuestros hijos? El crecimiento urbano, el agua, la infraestructura y los riesgos ambientales plantean desafíos diferentes en cada región. La prospectiva puede contribuir a planificar ciudades, anticipar necesidades de servicios y fortalecer las condiciones para vivir y desarrollarse en distintos puntos del país.

3 -Ciencia y tecnología

Si la inteligencia artificial transforma nuestro trabajo, ¿tendremos oportunidades para aprender y seguir adelante? Analizar los cambios tecnológicos permite discutir qué capacidades necesita la Argentina, dónde invertir y cómo conectar investigación y producción. También ayuda a explorar oportunidades para generar empleo y distribuir los beneficios de la innovación.

4 - Sociedad y educación

¿Cuánto de su futuro podrá elegir un chico y cuánto estará condicionado por el barrio donde nació? Este eje explora las formas de aprender, trabajar, convivir y participar. Puede aportar herramientas para anticipar necesidades educativas, orientar la formación continua y abordar desigualdades que limitan las oportunidades.

Estos campos están conectados: una tecnología puede transformar el empleo y una decisión educativa, ampliar las posibilidades productivas. Por eso, resulta necesario promover capacidades de anticipación estratégica, con especialistas y equipos propios o compartidos, en empresas, cadenas de valor y sectores productivos, así como en comunas, municipios, gobiernos provinciales y organismos de los tres poderes del Estado, en sus distintos niveles.

Estas capacidades también pueden contribuir a construir consensos. El diálogo entre Estado, empresas, trabajadores, universidades y sociedad civil permite discutir objetivos y articular planes de desarrollo nacionales, sectoriales y territoriales alineados entre sí. Coordinar educación, ciencia, infraestructura y producción requiere acuerdos, responsabilidades y metas que puedan evaluarse y revisarse.

Las autoridades de RAEF

Recientemente, la RAEF renovó su conducción para el período 2026-2029, que quedó liderada por Norberto Quaglia como presidente y Raúl Amato, como vicepresidente.

La conducción se completa con Karina Argüello, secretaria; Sebastián Clausi, tesorero; Natalia Soledad Díaz y Joaquín Muntaner, vocales titulares; y Oscar Gómez y Karina Alleva, suplentes.

Por su parte, Marta Menéndez y Gastón Roma son revisores de cuentas titulares. Luis Ragno y un representante del CEP Cuyo, pendiente de designación, ocuparán las suplencias.