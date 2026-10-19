La industria metalúrgica cayó 3,3% en septiembre

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, señaló: “La actividad metalúrgica continúa sin mostrar señales de recuperación. La debilidad de la demanda, la postergación de inversiones y la menor contratación de equipos se reflejan en una utilización de la capacidad instalada de apenas el 40%, evidenciando las dificultades que atraviesan las empresas del sector”.

En ese sentido, agregó: “Argentina cuenta con activos productivos de enorme valor, construidos a lo largo de décadas de inversión, conocimiento y desarrollo tecnológico. En un contexto de anuncios de grandes proyectos de inversión, especialmente en energía y minería, sería un desperdicio no aprovechar estas capacidades para potenciar su desarrollo”.

“Tenemos empresas, tecnología y recursos humanos preparados para integrarse a esas cadenas de valor. El desafío es lograr que las nuevas inversiones no sólo impulsen sectores estratégicos, sino que también traccionen a la industria nacional, multipliquen las oportunidades productivas y generen empleo de calidad en todo el país”, añadió el empresario.

Con respecto a la situación de las principales provincias metalúrgicas, todas tuvieron caídas: Entre Ríos (-5,5%), Córdoba (-4,6%), Buenos Aires (-3,7%), Santa Fe (-2,3%) y Mendoza (-1,1%).

Para el próximo trimestre, el 45,2% de las empresas no espera aumentar su producción. En el nivel de empleo se observa una disminución interanual de 1,9%.

En Entre Ríos, las empresas consultadas señalaron retrocesos de actividad y reducción de ventas, mientras que sus perspectivas combinan la continuidad de los niveles actuales con expectativas de una mejora muy leve. Estas respuestas todavía no ofrecen elementos suficientes para anticipar una recuperación más extendida.

En Córdoba, la heterogeneidad se observó dentro de maquinaria agrícola y autopartes, donde los aumentos asociados a pedidos externos que describieron algunas empresas coexistieron con caídas en otras firmas.

En Buenos Aires, la falta de proyectos y contratos señalada por fabricantes de bienes de capital se suma a la demanda insuficiente y la competencia importada que mencionaron empresas de equipos eléctricos y otros productos de metal. Dentro de ese escenario, los casos de mejor desempeño se vincularon con el desarrollo de productos y la ampliación de canales comerciales.

En Santa Fe, las dificultades de bienes de capital y proveedores agroindustriales coexistieron con mejoras en algunas empresas de maquinaria agrícola, autopartes y servicios industriales. Entre las dificultades mencionadas aparecen la menor demanda de equipos para proyectos de inversión y la pérdida de pedidos.

Aunque Mendoza mostró la caída promedio más acotada, las respuestas de las empresas consultadas reflejaron diferencias de desempeño tanto en bienes de capital como en otros productos de metal, con el caso de una firma que vinculó su mejora con la diversificación técnica.