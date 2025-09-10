La NASA descubre señales prometedoras de vida pasada en Marte

El descubrimiento fue realizado por el rover Perseverance, que desde 2021 recorre el cráter Jezero, un antiguo lago con sistema fluvial, buscando evidencia de vida pasada.

La atención se centró en la formación Bright Angel, compuesta por rocas arcillosas y conglomerados sedimentarios, donde se detectaron materia orgánica y minerales como la vivianita y la greigita, que en la Tierra suelen asociarse a procesos biológicos.

Entre los objetivos examinados por el rover se encuentran las zonas bautizadas como Cataratas de Chevaya, Templo de Apolo y Praderas de Walhalla. En estas muestras se identificaron manchas y nódulos de colores verdosos y texturas tipo “piel de leopardo”, que podrían haber surgido por interacciones entre materia orgánica y minerales, similares a las biofirmas que dejan microorganismos en la Tierra.

Cautela

“El descubrimiento de una posible biofirma en Marte tiene implicaciones profundas, pero exige cautela. Solo un análisis en laboratorio en la Tierra permitirá determinar si estos indicios son realmente señales de vida pasada”, explicó Alberto González Fairén, coautor del estudio publicado en Nature.

El rover recogió la muestra denominada Cañón Zafiro, que será almacenada en una cápsula estanca hasta que una futura misión de retorno pueda traerla a nuestro planeta. Sin embargo, la misión Mars Sample Return (MSR), en colaboración con la ESA, enfrenta retrasos y podría no realizarse antes de 2040, especialmente ante los planes del presidente Donald Trump de recortar la mitad de las misiones científicas de la NASA, incluyendo la de recolección de muestras.

Derivaciones geopolíticas

El hallazgo no solo tiene valor científico: también abre una carrera geopolítica. China planea enviar su misión robótica de ida y vuelta a Marte entre 2028 y 2030, por lo que Estados Unidos se enfrenta a la presión de actuar rápido si quiere recuperar estas muestras antes que su competidor.

Según Ricardo Amils, investigador del Centro de Astrobiología de Madrid, los resultados publicados podrían tener “una doble intención científica y política”: demostrar que existen biofirmas y, al mismo tiempo, presionar para mantener viva la misión MSR.

Por su parte, el geólogo planetario Antonio Molina destacó que los indicios encontrados, como la vivianita, podrían ser el rastro más sólido de vida pasada, aunque no constituyen evidencia directa. “Es posible que, si hubo vida en Marte hace miles de millones de años, las moléculas más inequívocas ya se hayan degradado y solo queden estas señales”, explicó.

Los científicos también subrayan la importancia del entorno donde se formaron estas rocas: un ambiente acuoso y relativamente suave, que habría favorecido la conservación de materia orgánica y el desarrollo de procesos químicos complejos. Nuevos estudios, tanto in situ como en laboratorio, además de comparaciones con análogos terrestres, podrían ayudar a entender si estas formaciones surgieron por procesos biológicos o abióticos.

El hallazgo se presentó durante una conferencia de prensa encabezada por Sean Duffy, administrador interino de la NASA, y Nicky Fox, jefa de Ciencia de la agencia, y fue cubierto en vivo por medios internacionales. El descubrimiento abre un capítulo crucial en la búsqueda de vida en Marte y subraya la necesidad de mantener la inversión en exploración espacial pese a los recortes presupuestarios.

Con informaciòn de EFE, AP y El País