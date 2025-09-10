León XIV pide rezar por los niños víctimas de la guerra en Ucrania, Gaza y otras regiones

Al dirigirse a los peregrinos polacos, el líder de la iglesia católica recordó el Día Nacional de los Niños Polacos Víctimas de la Guerra, que conmemora el sufrimiento y la resiliencia de los pequeños durante la Segunda Guerra Mundial. En ese marco, invitó a no olvidar a los niños de Ucrania, atrapados en el conflicto iniciado en 2022, ni a los de Gaza, que padecen las consecuencias de la violencia desde hace casi dos años.

“Recuerden en sus oraciones y en sus proyectos humanitarios también a los niños de Ucrania, Gaza y otras regiones del mundo afectadas por la guerra”, expresó el Santo Padre.

Más tarde, al saludar a los fieles de habla árabe, se dirigió en particular a los peregrinos procedentes de Tierra Santa, escenario de un conflicto que se recrudeció en octubre de 2023. Inspirado en su catequesis sobre el Evangelio de Marcos, el Papa destacó que el grito de Jesús en la cruz es un ejemplo de esperanza que no se resigna. “Los invito a transformar su grito en los momentos de prueba y tribulación en una oración confiada ”, dijo.

Finalmente, León XIV encomendó a los niños que sufren el horror de la guerra “a la protección de María, Reina de la Paz”, impartió la bendición apostólica y pidió a Dios que protegiera a los presentes “de todo mal”.