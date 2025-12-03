Superluna de diciembre: cuándo se podrá ver este fenómeno

Los servicios astronómicos internacionales ya anticiparon que la Luna llena de diciembre, llamada también Luna Fría en el hemisferio Norte, será la superluna más extrema del período 2024-2025.

Para que se produzca el fenómeno tiene que haber un perigeo muy cercano, un brillo inusual y una posición extrema dentro del ciclo lunar de 18,6 años conocido como standstill.

Mientras que la Luna Fría de diciembre será la última superluna extrema hasta 2042, un fenómeno que combina perigeo brillo inusual y posiciones orbitales únicas.

Una superluna ocurre cuando la fase de luna llena coincide con el perigeo, el punto de la órbita donde la luna está más cerca de la Tierra. Esto provoca que la luna se vea hasta un 14 % más grande y un 30 % más brillante que en su fase normal.

A qué hora se verá en la Argentina

El satélite natural de la Tierra alcanzará su plenitud mañana jueves 4 de diciembre a las 23.14 GMT (20.14 hora argentina, 18.14 de Colombia y 17.14 de México).

De todos modos, también se puede disfrutar desde este miércoles, ya que la luna se mostrará prácticamente completa desde esta noche y hasta el viernes.

Según adelantaron, en la Argentina aparecerá a baja altura, con tonos dorados o rojizos por la refracción atmosférica, y ofrecerá un tamaño aparente mayor que el habitual gracias a la ilusión lunar.

En el hemisferio norte, en cambio, se colocará muy alta en el cielo y permanecerá visible durante más tiempo, un contraste que surge de la mecánica celeste que gobierna el fin del año lunar.