Nobel de Química 2026: Henri Kagan y Kenso Soai resolvieron un misterio de más de un siglo

A partir de ese camino, Soai profundizó el estudio de estas reacciones. En 1995 se describió el diseño de un proceso con potencial para alcanzar la homoquiralidad y, ocho años después, el científico japonés consiguió formar únicamente una de las dos imágenes especulares posibles. Según la Academia, hasta entonces nadie había obtenido fuera de los sistemas vivos un resultado semejante.

La importancia del descubrimiento excede el terreno teórico. Elegir una única variante molecular puede ser determinante para desarrollar sustancias que interactúen con los organismos, especialmente en el campo de los medicamentos, donde dos formas de un mismo compuesto pueden generar respuestas diferentes.

Durante el anuncio, Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química, destacó la dimensión del hallazgo: “Henri Kagan y Kenso Soai han aportado una solución a un misterio químico de más de un siglo de antigüedad: cómo puede surgir espontáneamente la homoquiralidad”.

El reconocimiento también puso el foco en los llamados efectos no lineales. Las investigaciones mostraron cómo una pequeña diferencia inicial puede amplificarse durante una reacción, hasta favorecer una única variante molecular. Ese mecanismo permitió comprender mejor un proceso fundamental y abrió herramientas para el diseño de nuevos compuestos.