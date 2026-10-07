Nobel de Química 2026: Henri Kagan y Kenso Soai resolvieron un misterio de más de un siglo

Henri Kagan, de 95 años, y Kenso Soai, de 76, recibieron la estatuilla por sus espectaculares aportes que serán un antes y un después en la industria farmacéutica.
La Real Academia Sueca de Ciencias distinguió a Henri Kagan y Kenso Soai por sus investigaciones sobre los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica. Sus aportes abrieron nuevas posibilidades para crear compuestos con aplicaciones en áreas como la industria farmacéutica.
Durante décadas, la química buscó explicar por qué una reacción puede favorecer una forma molecular sobre su imagen especular, aun cuando ambas poseen la misma composición. Los trabajos de los dos investigadores permitieron avanzar sobre ese interrogante y comprender cómo puede surgir la homoquiralidad.
El fenómeno puede compararse con las manos: la derecha y la izquierda comparten estructura, pero no son superponibles. Algo similar ocurre con determinadas moléculas. Los seres vivos, además, utilizan de manera predominante una de esas variantes, un comportamiento que durante más de un siglo desconcertó a la comunidad científica.
En 1986, Kagan consiguió manipular reacciones para generar un exceso de una de las dos formas especulares, un avance que permitió obtener una diferencia entre ambas variantes mayor a la alcanzada hasta entonces. El investigador francés nació en 1930 y desarrolló buena parte de su carrera académica en la Universidad París-Sud.
A partir de ese camino, Soai profundizó el estudio de estas reacciones. En 1995 se describió el diseño de un proceso con potencial para alcanzar la homoquiralidad y, ocho años después, el científico japonés consiguió formar únicamente una de las dos imágenes especulares posibles. Según la Academia, hasta entonces nadie había obtenido fuera de los sistemas vivos un resultado semejante.
La importancia del descubrimiento excede el terreno teórico. Elegir una única variante molecular puede ser determinante para desarrollar sustancias que interactúen con los organismos, especialmente en el campo de los medicamentos, donde dos formas de un mismo compuesto pueden generar respuestas diferentes.
Durante el anuncio, Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química, destacó la dimensión del hallazgo: “Henri Kagan y Kenso Soai han aportado una solución a un misterio químico de más de un siglo de antigüedad: cómo puede surgir espontáneamente la homoquiralidad”.
El reconocimiento también puso el foco en los llamados efectos no lineales. Las investigaciones mostraron cómo una pequeña diferencia inicial puede amplificarse durante una reacción, hasta favorecer una única variante molecular. Ese mecanismo permitió comprender mejor un proceso fundamental y abrió herramientas para el diseño de nuevos compuestos.