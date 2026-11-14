Talismanes y amuletos. ¿Qué son? ¿Para qué sirven?/ Por Antonio Las Heras

Los amuletos y talismanes de la cultura azteca eran objetos sagrados cargados de profundo simbolismo religioso y cosmológico utilizados para la protección, la salud y la atracción de buenas energías. Tal vez el más importante, de los 9 diferentes que confeccionaban, era el “Espejo de obsidiana negra”; conocido en idioma náhuatl como Itztli, este espejo de piedra volcánica pulida se usaba como escudo contra la Magia Negra y para reflejar o devolver energías negativas a quien las había originado.

La Chakana (o Cruz Andina) de muy frecuente utilización aún hoy en los pueblos andinos, está conformada por un escalonado de cuatro puntas que representa la unión entre el cielo, la tierra y los puntos cardinales. Funciona como un talismán que provee sabiduría, armonía y trascendente conexión espiritual.

En quechua para referirse a un amuleto o talismán sagrado se utiliza la palabra enqaychu (también escrito como enqachu, enqayllu o illa) se trata de figuras o pequeñas piedras, con formas especiales -a veces zoomorfas o antropomorfas- que se usan como amuletos para la protección, la fertilidad y la multiplicación del ganado o los bienes.

Antonio Las Heras en el Machu Pichu (Perú)

¿Qué es un talismán y en qué se diferencia de un amuleto?

Un talismán es un objeto al que se considera cargado de una energía especial lo que se logra a través de la realización de una serie de rituales esotéricos típicos de la Alta Magia Blanca. Los talismanes sirven para favorecer la concreción de los deseos positivos de quien lo utiliza.

En cambio, el amuleto es para protegerse de energías negativas, para que las fuerzas del Mal no puedan perjudicar a quien lo usa. También requiere un proceso de ceremonias y rituales que debe hacerse siguiendo determinadas fórmulas o pasos rituales esotéricos.

Con esto ya queda aclarado que un talismán o un amuleto no es algo que uno encuentra en algún sitio y porque le agrada, le llama la atención o lo siente cercano pasa a considerarlo su talismán personal. ¡De ninguna manera! Estos objetos tienen que ser generados para una persona en particular, realizado por quien conozca la manera de hacerlo y entonces si tenemos lo que puede llamarse talismán o amuleto… o aún, en un mismo objeto (puede tratarse de una piedra determinada, por ejemplo) tener constituido algo que sea talismán y amuleto a la vez. Una vez constituida esta pieza mágica la persona para la cual fue realizada puede usarla de por vida.

No cualquier cosa puede ser convertida en talismán o amuleto. Desde ya, algo de plástico no sirve. Tampoco aquellas cosas de origen orgánico: un caracol, un hueso, ni siquiera una madera petrificada. Todo aquello que alguna vez tuvo vida, no puede usarse para estos fines. En cambio, una medalla -según de qué material esté hecha– o una cadena, pueden tratarse esotéricamente y transformarlas en este tipo de elemento protector.

En general, talismanes y amuletos se construyen sobre la base de cristales de cuarzo, obsidiana que es una roca de origen volcánico o piedras preciosas o semipreciosas. De esa manera el objeto mágico queda cargado en tal forma que su poder dura de por vida.

Se construyen siguiendo fórmulas esotéricas especiales transmitidas verbalmente, de maestros a discípulos. No hay un libro que explique las fórmulas para hacer un talismán verdadero. Un talismán o un amuleto requiere un trabajo mínimo de cinco días. Algunos llevan diez o hasta un mes. Hay objetos mágicos de este tipo para una persona. Pero también pueden hacerse para proteger una casa o para abrir los caminos de un negocio.

Cualquier persona puede usarlo así sea un ateo, puesto que estamos trabajando con una fuerza esotérica que actúa por sí misma y no requiere de la sugestión o creencia del usuario para producir sus beneficiosos efectos.

Corresponde aclarar que, así como hay objetos mágicos cargados de energía armonizadora, los hay también con energías negativas. A lo largo de la Historia se ha manifestado que determinados objetos perjudicaron a quien los usaba.

Hay casos de joyas que se suponen "malditas" porque quien las poseía moría violentamente, era traicionado o bien enfermaba misteriosamente o terminaba sumiéndose en la ruina económica. De acuerdo al esoterismo este tipo de elementos se encuentran cargados con Magia Negra.

Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social, parapsicólogo, filósofo, historiador y escritor. www.antoniolasheras.com