Ser humano: estudios explican por qué no existen solo cinco sentidos

Según explicó el investigador Barry Smith, de la Universidad de Londres, las personas no perciben la realidad por canales separados. Lo que vemos puede modificar lo que escuchamos, los olores influyen en lo que sentimos al tocar algo y todo se combina en una experiencia única del entorno y del propio cuerpo.

senses Estudios científicos indican que la percepción humana podría incluir más de veinte sentidos, que permiten orientarse, mantener el equilibrio y registrar cambios internos del cuerpo.

Esta mirada llevó a proponer que el cuerpo humano tendría entre 22 y 33 sentidos, muchos de ellos poco conocidos pero fundamentales para la vida diaria, aunque no siempre se los note de manera consciente.

Los otros sentidos

Uno de esos sentidos es la propiocepción, que permite saber dónde están las partes del cuerpo sin mirarlas. Otro es el sistema vestibular, ubicado en el oído interno, que ayuda a mantener el equilibrio y la orientación.

También está la interocepción, que informa sobre lo que pasa dentro del cuerpo, como el hambre, la sed o los latidos del corazón. A esto se suma la sensación de control del propio cuerpo y la percepción de que las extremidades nos pertenecen.

TEMA_Sentidos_presentacion_400x300 La percepción humana no funciona por partes aisladas sino como un sistema integrado, según estudios actuales.

Sentidos que trabajan juntos

Smith señala además que algunos sentidos clásicos son en realidad combinaciones. El tacto incluye dolor, temperatura y presión. El gusto se mezcla con el olfato y la textura para formar los sabores.

Según el investigador, prestar atención a estas interacciones ayuda a entender lo complejo que es el cuerpo humano y cómo los sentidos trabajan en conjunto para interpretar el mundo.