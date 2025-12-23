Aprobaron la primera píldora oral contra la obesidad

La autorización convierte a Wegovy oral —una formulación de semaglutida de 25 miligramos— en el primer medicamento por vía oral con acción sobre el receptor GLP-1 aprobado en Estados Unidos para personas con obesidad o sobrepeso. Según informó la agencia Associated Press, el laboratorio prevé lanzar el producto en el mercado estadounidense a partir de enero de 2026.

El fármaco actúa imitando una hormona natural que regula el apetito y la sensación de saciedad, el mismo mecanismo presente en las versiones inyectables de Wegovy y en Ozempic, utilizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Al administrarse por vía oral, la dosis es más alta que la inyectable, ya que solo una parte del principio activo logra absorberse en el organismo.

Los ensayos clínicos demostraron que la píldora diaria logró una reducción de peso significativa. En el estudio OASIS 4, los adultos con obesidad o sobrepeso y al menos una comorbilidad que tomaron semaglutida oral de 25 mg una vez al día registraron una pérdida de peso promedio del 16,6%, siempre que mantuvieran la adherencia al tratamiento. Además, una de cada tres personas perdió al menos el 20% de su peso corporal inicial. En el grupo placebo, la reducción fue del 2,2%.

Desde la compañía señalaron que la eficacia de la versión oral es comparable a la del Wegovy inyectable de 2,4 mg. La nueva presentación deberá ingerirse en ayunas, con un sorbo de agua, y esperar al menos 30 minutos antes de comer o beber para asegurar la correcta absorción del medicamento, que incluye un compuesto adicional para proteger la semaglutida en el estómago.

En cuanto a los efectos adversos, los más frecuentes fueron náuseas y diarrea, reportados por el 74% de quienes recibieron la píldora, frente al 42% del grupo placebo. Sobre el costo, la agencia AP indicó que la dosis inicial podría ofrecerse a unos 149 dólares mensuales a través de determinados proveedores, aunque el precio final se conocerá con el inicio de la comercialización.

Especialistas destacaron que la modalidad oral podría facilitar el acceso al tratamiento, especialmente para pacientes que no toleran las inyecciones o enfrentan barreras logísticas y económicas. No obstante, aún resta evaluar si los usuarios optarán por una pastilla diaria o por las aplicaciones semanales de las versiones inyectables.

Según cifras de la OMS, más de 3,7 millones de personas murieron en 2024 por enfermedades vinculadas a la obesidad, y la organización advierte que el número de personas obesas podría duplicarse de aquí a 2030 si no se adoptan medidas contundentes para frenar la tendencia.