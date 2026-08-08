Steven Spielberg, antes del día de la revelación/ Por Antonio Las Heras

Escena de "El dia de la revelaciòn". de Steven Spielberg

Por eso es útil recordar sus respuestas a una entrevista periodística hecha en 1979 ( programa de televisión Fantasy Film Festival, conducido por Mick Garris) donde ya muestra su consciencia al respecto y el interés que otorga a la cuestión de la realidad de las visitas de vehículos extraterrestres dirigidos (VED) al planeta Tierra.

—¿Enfrentó distintos obstáculos en la realización de Tiburón y de Encuentros Cercanos?

—La diferencia entre ambas es que Tiburón era una película de efectos físicos y “Encuentros…” era de efectos ópticos. Esto significa que para Tiburón tuve que sudar sangre seis días por semana, desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche; y para “Encuentros…” tuve que sudar sangre siete noches por semana, desde las ocho de la noche hasta las ocho de la mañana, por los horarios de laboratorio. Pero los problemas fueron exactamente los mismos entre el estudio y yo, y entre el elenco y el libreto.

—¿Eran usted y George Lucas (creador de las franquicias de Star Wars e Indiana Jones) conscientes de los riesgos de hacer Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y La guerra de las galaxias?

—George Lucas y yo estamos dispuestos a degollarnos. Hice una investigación de todas las películas de ciencia ficción que se habían realizado y tomé las recaudaciones de todas ellas. Sólo cinco, de varios cientos, dieron dinero. Cualquiera que tenga una mente matemática deduce que la ciencia ficción no dará dinero. Pero George realizó “La guerra de las galaxias” sabiendo que estaba en minoría y que, estadísticamente, su film no tendría mucho éxito. Yo empecé “Encuentros…” pensando también que no pasaría gran cosa. Pero deduje que mi película tenía más posibilidades que “La guerra de las galaxias” porque se trataba de algo que alrededor de cincuenta millones de norteamericanos creen que está sucediendo. Hice el cálculo de que los quince millones que informaron haber visto OVNIS verían “Encuentros…” A tres dólares por entrada, por lo menos no perdería plata.

(Nota del autor: Muy importante esto que subraya Spielberg que es el hecho de que, en aquellas épocas, ya había tantos estadounidenses que aceptaban la existencia de los OVNIS y que, queda sobre entendido, pensaban que se trataba de aparatos construidos por entidades inteligentes de civilizaciones situadas fuera de la Tierra. Y, aunque no lo aclara, también tenía conocimiento de la gran cantidad de gente, en todo Occidente, que estaba interesada en el tema y que se sentiría atraída por ir al cine a ver una obra como esta).



Continúa la entrevista:

—Cuando planea un filme, ¿prepara bosquejos de lo que quiere ver luego en la pantalla?

—Suelo hacer la mayoría de los bocetos originales personalmente. No sé dibujar, pero pego figuras y origino perspectivas. Luego le doy a un dibujante la idea de lo que quiero. Diseñé todas las naves de “Encuentros…”, dibujándolas en blanco y negro e indicando luego con flechas los colores de las luces y de la nave. George Jensen, mi ilustrador, hacía luego un boceto en blanco y negro y otro en color. Lleva tiempo. Pero invierto casi dos años y medio en cada película, por lo que me doy el lujo de tomarme seis meses para concebirla y otros seis para sentarme con el bocetista a hacer dibujos y romperlos.

—¿En qué medida se acercó “Encuentros del Tercer Tipo” a su idea original?

—Bastante bien, alrededor de un setenta por ciento, lo cual para mí es bueno. Lo que no logré en “Encuentros…” lo lograré en la continuación.

(Nota del autor: Prestemos especial atención a esta última frase. ¿A qué continuación se está refiriendo Spielberg en aquél, ahora, lejano 1979? Sin ninguna duda, al actual “El día de la revelación.” Lo que se dice, una persona que tiene bien en claro a dónde se está dirigiendo y qué es lo que busca concretar. Y esto es muy evidente puesto que mientras que “Encuentros…” muestra la llegada del VED así como su tripulación, en la propuesta actual no se ocupa de eso sino de mostrar qué hay de cierto – de documentado – al respecto, y lo que los humanos hicimos para enfrentar el tema.)

Continúa la entrevista:

—Usted dijo una vez que si volviera a hacer Tiburón no mostraría al monstruo. ¿Le preocupó mostrar a los seres extraterrestres en “Encuentros…”?

—Mucho. Pero fue siempre mi intención original enfrentar el problema y presentar a los extraterrestres. No tenía dudas de que no los mostraría hasta ver qué decían los diarios. Luego me dije: “Stanley Kubrick tiene razón. Retuvo su información por algo. Hizo la misma prueba que yo”. Entonces decidí tomar aliento, aceptar las críticas y mostrarlos.

—¿Hizo un test con diferentes tipos de extraterrestres?

—No, iban siempre a ser humanoides, ya que eso es lo que informa la gente. Había un delicado equilibrio entre mi imaginación y lo que la gente dice haber visto de los OVNIS y sus ocupantes. Informan sobre seres pequeños y espigados. No dicen haber visto bultos sobre patines. Tienen forma humana. Una vez más Spielberg demuestra haberse informado en detalle. Es bien cierto, y quienes investigamos el fenómeno OVNI desde hace décadas lo tenemos confirmado, que en los encuentros del tercer tipo que pasan el filtro del análisis detallado y podemos dar por reales, los ocasionales testigos humanos no describen seres con antenas, tres cabezas o tentáculos… ¡sino, claramente, parecidos a nosotros, antropomorfos!

Por todo esto seguiré insistiendo que quien vaya a ver “El día de la revelación” no espere hallar una película de ficción, sino –de una manera solapada, si se quiere algo encriptada– toda una enseñanza de las cosas que, sobre el fenómeno OVNI, están ocurriendo… ¡a los humanos!

Cabe recordar que los especialistas en cine comentaron que Spielberg consideró inicialmente hacer un documental o un largometraje de bajo presupuesto sobre personas que creían en OVNIS. Luego desechó esa idea e hizo “Encuentros cercanos del tercer tipo.” Pasaron décadas… ¡y concretó, ahora, su intención inicial!

Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social y magister en Psicoanálisis. Autor de los libros “Qué hay detrás de los OVNIS?” y de “OVNIS, LOS DOCUMENTOS SECRETOS DE LOS ASTRONAUTAS.” www.antoniolasheras.com