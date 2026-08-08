Javier Milei vuelve al país tras los viajes a Ecuador y Colombia: su agenda de lo que viene

El Presidente mantuvo reuniones con sus pares Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella. Aquí, lo espera un escenario marcado por la ajustada aprobación de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado.
El presidente Javier Milei regresará este sábado al país luego de sus viajes a Ecuador y Colombia, donde buscó consolidar su objetivo de mostrarse como el líder de la derecha en el región. Su vuelta ocurrirá en un momento incómodo para el Gobierno, debido a la media sanción en general de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado sin el capítulo que eliminaba las restricciones de venta de tierras a extranjeros y el que modificaba la ley de Manejo del Fuego.
Primero, Milei se reunió en Quito con su par ecuatoriano, Daniel Noboa, y acordó una serie de convenios bilaterales orientados a fortalecer la cooperación estratégica en materia económica, comercial, de defensa y judicial entre ambos países. Entre los documentos firmados se destacó el Protocolo Bilateral de Régimen Automotor, enfocado en dinamizar el intercambio de la industria automotriz entre las dos naciones.
Después, el líder de La Libertad Avanza viajó a Colombia, donde asistió a la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella, y mantuvo encuentros con el canculler de Israel, Gideon Sa’a, y con el Rey de España, Felipe VI. Además, recibió el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali.
Milei vio a De la Espriella, que se anotó como otro mandatario de la derecha en la región y aliado al libertario. En un video que difundió Presidencia, pudo verse al economista saludar a su par colombiano al grito de “vamos Tigre, viva la libertad carajo”. Todo, en medio del conflicto diplomático con Brasil por sus insultos a Lula da Silva.
A su regreso al país, el Presidente seguirá de cerca la reunión que mantendrá la mesa política el próximo martes. El encuentro volverá a convocar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su segundo Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y el subsecretario de Gestión Institucional, 'Lule' Menem.
La cita se llevará a cabo días después de que la Casa Rosada debiera retirar dos capítulos clave de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para evitar una derrota en el Congreso. Esta situación dejó un costo político interno y volvió a colocar el foco sobre la estrategia de avanzar con grandes paquetes de reformas.
Más allá de ese encuentro, Milei pondrá su atención en la agenda a mediano plazo, en la que se destaca la visita del Papa León XIV a la Argentina. Al margen de los detalles organizativos, el tema tiene una dimensión política para el Presidente. La llegada del Santo Padre será uno de los acontecimientos institucionales más relevantes del segundo semestre y tendrá una fuerte carga simbólica para el Gobierno.
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