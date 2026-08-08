Javier Milei vuelve al país tras los viajes a Ecuador y Colombia: su agenda de lo que viene

La agenda de Milei en su vuelta al país

A su regreso al país, el Presidente seguirá de cerca la reunión que mantendrá la mesa política el próximo martes. El encuentro volverá a convocar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su segundo Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y el subsecretario de Gestión Institucional, 'Lule' Menem.

La cita se llevará a cabo días después de que la Casa Rosada debiera retirar dos capítulos clave de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para evitar una derrota en el Congreso. Esta situación dejó un costo político interno y volvió a colocar el foco sobre la estrategia de avanzar con grandes paquetes de reformas.

Más allá de ese encuentro, Milei pondrá su atención en la agenda a mediano plazo, en la que se destaca la visita del Papa León XIV a la Argentina. Al margen de los detalles organizativos, el tema tiene una dimensión política para el Presidente. La llegada del Santo Padre será uno de los acontecimientos institucionales más relevantes del segundo semestre y tendrá una fuerte carga simbólica para el Gobierno.