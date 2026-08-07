Milei se reunió con Abelardo de la Espriella antes de su asunción presidencial

El mandatario argentino también recibió el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali. La ceremonia se realizó en la sede de la Cámara de Comercio de Cali y formó parte de las actividades oficiales previstas durante su estadía en Colombia.

La jornada presidencial continuó con la participación de Milei en la ceremonia de juramentación y toma de posesión de de la Espriella, prevista para las 17 de la Argentina. Luego, durante la madrugada argentina, el vuelo presidencial partirá desde Santiago de Cali con destino al país.

Durante su estadía en Colombia, Milei también siguió de cerca la actividad del Congreso argentino. El Presidente celebró la media sanción que la Cámara alta otorgó a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque el oficialismo debió resignar dos capítulos considerados centrales de la iniciativa.

La agenda internacional de Milei se desarrolla así entre encuentros con dirigentes y funcionarios alineados con su política exterior, mientras el Gobierno busca profundizar sus vínculos con referentes de la derecha regional y mantener una participación activa en los principales debates políticos de la región.