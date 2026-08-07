Milei se reunió con Abelardo de la Espriella antes de su asunción presidencial

El presidente también mantuvo un encuentro bilateral con el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, y recibió un Doctorado Honoris Causa en Cali.
El presidente Javier Milei se reunió este viernes en Cali con el mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, antes de su asunción presidencial, en un encuentro que reforzó el acercamiento entre ambos dirigentes de derecha. Durante la jornada, el jefe de Estado argentino también mantuvo una audiencia con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar.
El encuentro con de la Espriella fue registrado en un video difundido por Presidencia, en el que ambos dirigentes se saludaron y abrazaron. El colombiano recibió a Milei al grito de “vamos tigre, viva la libertad carajo”. Los dos dirigentes comparten una orientación política de derecha y buscan consolidar vínculos entre gobiernos de la región.
Antes de ese encuentro, Milei había mantenido una reunión bilateral con Sa’ar. De la actividad participaron también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, quienes integran la comitiva argentina durante la gira internacional del mandatario.
La agenda presidencial en Colombia se desarrolló después de la primera escala de la gira en Ecuador, realizada el jueves. Tras su llegada a Cali, Milei concentró sus actividades en reuniones políticas y encuentros institucionales antes de participar del acto de asunción del presidente electo colombiano.
El mandatario argentino también recibió el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali. La ceremonia se realizó en la sede de la Cámara de Comercio de Cali y formó parte de las actividades oficiales previstas durante su estadía en Colombia.
La jornada presidencial continuó con la participación de Milei en la ceremonia de juramentación y toma de posesión de de la Espriella, prevista para las 17 de la Argentina. Luego, durante la madrugada argentina, el vuelo presidencial partirá desde Santiago de Cali con destino al país.
Durante su estadía en Colombia, Milei también siguió de cerca la actividad del Congreso argentino. El Presidente celebró la media sanción que la Cámara alta otorgó a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque el oficialismo debió resignar dos capítulos considerados centrales de la iniciativa.
La agenda internacional de Milei se desarrolla así entre encuentros con dirigentes y funcionarios alineados con su política exterior, mientras el Gobierno busca profundizar sus vínculos con referentes de la derecha regional y mantener una participación activa en los principales debates políticos de la región.
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