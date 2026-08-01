No hay mal que por bien no venga/ Por Antonio Las Heras

Llegado a este punto, corresponde poner en duda si el “mal”, en tanto entidad, tiene existencia real. Asunto filosófico de no poca valía que, a través de este refrán, aparece resuelto por nuestros ancestros. Nada es malo en sí mismo; y el hecho de que algo aparezca a nuestra consciencia como tal puede estar haciendo que nos privemos de aquello valioso que no hemos tenido en cuenta.

Lo que comprendieron quienes nos precedieron es que cada uno debe observar su vida no como una serie de sucesos esparcidos y sin relación entre ellos, sino como un sutil entramado donde desde el momento mismo del nacimiento (con las circunstancias físicas, familiares y psicosociales que en ese momento hayan imperado) se inicia un recorrido en que cada aspecto cuenta.

El Wu Wei o "dejar fluir"

De allí que el hecho de que algo nos parezca malo sólo porque no es lo que nuestra consciencia aguardaba puede ser un error cabal de comprensión. Se trata de acontecimientos que, ya vistos en el tiempo, son los que llevan a expresar: “Menos mal que no pasó aquello…” Llegar tarde a una cita, quedar encerrado en el ascensor, un auto que no arranca, cierto olvido, el uso de un sendero equivocado, junto a tantos otros ejemplos, llevan a quien los protagoniza a pensar de inmediato que las cosas le están saliendo mal.

Empero, más de una vez, cuando las hojas del calendario han caído lo suficiente, se observa lo beneficioso que el hecho considerado a priori “malo” ha resultado. Los taoístas chinos tienen para estas cosas la expresión “Wu Wei” que puede traducirse como “dejar fluir” la vida y sus hechos. Pero atreverse, en verdad, a dejar fluir; esto es sin interrumpir, ni querer corregir el flujo vital con cambios, atajos, prejuicios o categorizaciones conscientes.

Los vegetales, pongamos por caso, crecen respetando el Wu Wei ya que no hacen otros esfuerzos para crecer sino aquellos que la Naturaleza misma les requiere. Wu Wei puede entenderse, entonces, como una manera natural de hacer las cosas respetando las leyes universales (a las cuales también estamos ajustados los humanos, aunque hoy las conductas parezcan reflejar que nos hallamos por fuera y encima de ellas), sin forzarlas con artificios que desvirtúen su armonía y principio.

Carl Gustav Jung (1875 - 1961)

No hay que interferir

El célebre sabio suizo Carl G. Jung (1875/1961) utilizaba la expresión ·"don`t interfere”. Un objeto que le era necesario en ese momento y no aparecía, por ejemplo. “No interferir” era su punto de vista; su manera de actuar. Dicho de otro modo: si no sucede lo que se está pretendiendo es por qué no es el momento oportuno. Y, precisamente, en su libro “Lo inconsciente” hace referencia directa a la importancia de tener adecuadamente en cuenta el “no hay mal que por bien no venga” dedicándole unos párrafos.

No hay que interferir. Comprendemos que para la vida materialista consumista y, por ello, banal e intrascendente, que impera en la actualidad esta manera de comportarse – que, aunque no lo hayamos señalado, claro está requiere de un interés por la práctica de lo espiritual – dejando fluir y evitando interferir se torna ajena, irreal, casi imposible de realizar. Aunque haya quienes nos empeñamos en hacerlo.

Mas lo que he querido presentar en este artículo son sólo las razones por las cuales quienes nos precedieron estuvieron convencidos – como todavía hoy lo estamos algunos – de la gran verdad que encierra la frase: “no hay mal que por bien no venga.”

Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social, magister en Psicoanálisis, parapsicólogo, filósofo, historiador y escritor. www.antoniolasheras.com