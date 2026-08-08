Murió Jorge Messi, padre de Lionel Messi, en Rosario

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señaló en un comunicado.

"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", agregó en el texto.

Y remarcó en otro de sus párrafos: "En estos momentos, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación, ni de interés mediático irresponsable".

Alguna vez, Lionel Messi recordó el rol de su padre desde sus inicios en el Barcelona: "Mi viejo estuvo siempre al lado mío. Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza, o él lo mismo, sin que lo viera. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Mi viejo me preguntó qué querés hacer, ¿querés seguir o nos volvemos? Yo quise seguir y él se quedó conmigo”.

Jorge Messi, junto a su esposa Celia Cuccittini.

Jorge agradeció esas palabras y respondió: "Vos sabés muy bien que hemos pasado muchos momentos buenos y no tan buenos. Sobre esos momentos no tan buenos vos sabés que siempre salimos reforzados y pretendemos que esto continúe así, porque esto nos ayuda a ser más fuertes ante la vida y a vos te ayuda a ser lo que sos, porque yo creo que por encima de ser un buen jugador de fútbol sos una excelente persona”.

Con el tiempo, Jorge Messi fue algo más que el padre y el consejero del crack rosarino. También se convirtió en un socio clave de esa empresa en la que se transformó su hijo y participó en negociaciones con las firmas más importantes del mundo hasta meses antes de su muerte en Rosario.