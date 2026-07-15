Así será el Trambús T1: el nuevo transporte eléctrico que unirá Aeroparque con Nueva Pompeya

Conexión WiFi gratuita.

Puertos USB para cargar dispositivos móviles.

Piso bajo y rampas de acceso para personas con movilidad reducida.

Aire acondicionado.

Información del servicio en tiempo real.

Sistema de pago multipropósito.

Cámaras de seguridad, GPS y tecnología de detección de puntos ciegos.

El trazado contará con más de 70 paradas, ubicadas aproximadamente cada 500 metros. El recorrido atravesará los barrios de Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo, hasta llegar a Aeroparque.

Además, el nuevo corredor permitirá una mejor integración con otros medios de transporte. Tendrá conexión con las líneas A, B, D, E y H del subte, las estaciones ferroviarias de Sáenz, Caballito, Villa Crespo, Palermo y Tres de Febrero, así como también con los corredores del Metrobús Juan B. Justo, Cabildo y Del Sur.

La implementación del Trambús también traerá modificaciones en el tránsito, especialmente en el barrio de Caballito, donde cinco calles cambiarán su sentido de circulación para adecuarse al nuevo esquema.

Los cambios previstos son:

Acoyte pasará a tener sentido único y contará con carril exclusivo.

Honorio Pueyrredón será mano única entre Neuquén y Gaona .

Felipe Vallese conservará el doble sentido entre Acoyte y Ambrosetti .

Ambrosetti tendrá sentido único hacia el sur entre Jauretche y Rivadavia .

Balcarce será mano única hacia el norte entre Yerbal y Rivadavia .



Con este proyecto, la Ciudad apuesta por incorporar un medio de transporte sustentable, aumentar la capacidad del sistema de movilidad, reducir los tiempos de traslado y fortalecer la conexión entre el norte y el sur porteño.