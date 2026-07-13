El gobierno de Kicillof rechazó la suspensión o eliminación de las PASO

Por otro lado, el funcionario provincial se metió en la interna del peronismo y volvió a plantear la necesidad de una lista única en 2027. "El año próximo, en las elecciones presidenciales, la derecha va a tener un solo candidato, que será Milei, o quien 'el círculo rojo' decida. Y si nosotros queremos terminar con esta pesadilla que está viviendo el país, de desguace de las instituciones, con destrucción del aparato productivo, desempleo. Hay que ganar la elección. Nosotros queremos ganar la elección”, sostuvo.

Las declaraciones del funcionario provincial marcaron diferencias con los últimos dichos del exministro de Seguridad, Sergio Berni, y el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que habían expresado la posibilidad de competir con listas separadas ante la falta de acuerdo en el peronismo.

Carlos Bianco (centro de la imagen) pidió "un candidato fuerte del campo popular del peronismo".

Incluso, el diputado nacional y titular de La Cámpora, Máximo Kirchner, ratificó su apoyo a una eventual candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad. "No le queremos joder el destino a nadie, ni hacer una maldad. Es porque entendemos que es la más capacitada; lo decimos antes de las encuestas que aparecen ahora, no es capricho nuestro", dijo en un acto partidario.

En ese contexto, y frente a un candidato presidencial único de la derecha, Bianco dejó en claro su posición y enfatizó la necesidad "de tener un candidato fuerte del campo popular del peronismo". Y concluyó: "Después se verá con qué método se define esa candidatura".