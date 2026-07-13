El gobierno de Kicillof rechazó la suspensión o eliminación de las PASO

Así lo expresó el ministro Carlos Bianco, quien aseguró que la Casa Rosada "manipula el sistema para ganar la elección y que reelija Milei". Se refirió también a la interna del PJ.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, manifestó este lunes su rechazo a la suspensión o eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un proyecto impulsado por la Casa Rosada de cara a los comicios del próximo año.
"Están manipulando el sistema para ganar la elección y que reelija Milei", afirmó el funcionario, mano derecha del gobernador Axel Kicillof. "Javier Milei quiere sacar las PASO y poner colectoras. Nosotros queremos las primarias", subrayó durante una conferencia de prensa en La Plata.
“Hoy están las PASO y creemos que es el mejor método. Sabemos que hay proyectos para derogar, para suspender. Y si no están las PASO tendremos que discutir (dentro del justicialismo) el método de consenso”, dijo el funcionario respecto al proyecto de La Libertad Avanza en el Congreso para suspender las primarias y las negociaciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, maniene con los gobernadores afines para ir hacia un sistema de listas colectoras que aporten a la reelección de Milei.
Bianco fue más allá en ese sentido: "Si el enemigo, que es Milei, quiere sacar las PASO y poner colectoras, nosotros tenemos que estar en contra, porque somos oposición".
Por otro lado, el funcionario provincial se metió en la interna del peronismo y volvió a plantear la necesidad de una lista única en 2027. "El año próximo, en las elecciones presidenciales, la derecha va a tener un solo candidato, que será Milei, o quien 'el círculo rojo' decida. Y si nosotros queremos terminar con esta pesadilla que está viviendo el país, de desguace de las instituciones, con destrucción del aparato productivo, desempleo. Hay que ganar la elección. Nosotros queremos ganar la elección”, sostuvo.
Las declaraciones del funcionario provincial marcaron diferencias con los últimos dichos del exministro de Seguridad, Sergio Berni, y el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que habían expresado la posibilidad de competir con listas separadas ante la falta de acuerdo en el peronismo.
Incluso, el diputado nacional y titular de La Cámpora, Máximo Kirchner, ratificó su apoyo a una eventual candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad. "No le queremos joder el destino a nadie, ni hacer una maldad. Es porque entendemos que es la más capacitada; lo decimos antes de las encuestas que aparecen ahora, no es capricho nuestro", dijo en un acto partidario.
En ese contexto, y frente a un candidato presidencial único de la derecha, Bianco dejó en claro su posición y enfatizó la necesidad "de tener un candidato fuerte del campo popular del peronismo". Y concluyó: "Después se verá con qué método se define esa candidatura".
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