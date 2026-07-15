Aumentan los colectivos del AMBA: cuánto cuesta el boleto desde hoy en las líneas nacionales

De 0 a 3 kilómetros: $742,81

De 3 a 6 kilómetros: $861,66

De 6 a 12 kilómetros: $1.002,80

De 12 a 27 kilómetros: $1.151,36

Más de 27 kilómetros: $1.337,06

El problema será para aquellas personas que viajen con una tarjeta SUBE sin registrar. Desde hace tiempo, deben pagar tarifas más elevadas en todos los tramos. La diferencia responde al esquema vigente que incentiva la nominalización del medio de pago para acceder al valor general del boleto.

La actualización alcanza únicamente a las líneas nacionales numeradas del 1 al 195. En cambio, los servicios que dependen de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires no modifican sus valores, ya que habían aplicado incrementos a comienzos de julio. En esos casos, el boleto mínimo permanece en $820,99 y $1.063,98, respectivamente.

Los trenes metropolitanos, por su parte, continúan con un cronograma de aumentos independiente. Tras la suba aplicada el 1 de julio, el pasaje mínimo de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur se mantiene en $380, mientras el próximo ajuste está previsto para el 1 de agosto.