Aumentan los colectivos del AMBA: cuánto cuesta el boleto desde hoy en las líneas nacionales

La Secretaría de Transporte determinó la suba del 2% para más de cien líneas federales y el boleto mínimo con tarjeta SUBE registrada quedó en en $742,81.
El boleto de los colectivos nacionales que circulan por el AMBA volvió a aumentar desde este miércoles tras la entrada en vigencia de un nuevo ajuste del 2%. La medida impacta sobre las 104 líneas de jurisdicción federal y representa el último tramo del esquema de actualización escalonada definido por la Secretaría de Transporte.
Con esta suba, el incremento acumulado en el trimestre ya alcanza el 6%. Este panorama había sido anunciado a mediados de mayo y contemplaba tres aumentos mensuales consecutivos para los servicios bajo la órbita del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.
El pasaje mínimo para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada pasó de $728,28 a $742,81. Ese valor corresponde a los viajes de entre 0 y 3 kilómetros, mientras que las demás secciones también fueron actualizadas con el mismo criterio.
El nuevo cuadro tarifario para usuarios con SUBE nominalizada quedó conformado de la siguiente manera:
El problema será para aquellas personas que viajen con una tarjeta SUBE sin registrar. Desde hace tiempo, deben pagar tarifas más elevadas en todos los tramos. La diferencia responde al esquema vigente que incentiva la nominalización del medio de pago para acceder al valor general del boleto.
La actualización alcanza únicamente a las líneas nacionales numeradas del 1 al 195. En cambio, los servicios que dependen de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires no modifican sus valores, ya que habían aplicado incrementos a comienzos de julio. En esos casos, el boleto mínimo permanece en $820,99 y $1.063,98, respectivamente.
Los trenes metropolitanos, por su parte, continúan con un cronograma de aumentos independiente. Tras la suba aplicada el 1 de julio, el pasaje mínimo de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur se mantiene en $380, mientras el próximo ajuste está previsto para el 1 de agosto.