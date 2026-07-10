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Transporte público: todos los descuentos y reintegros para viajar más barato en julio

Bancos, billeteras virtuales y plataformas de pago ofrecen reintegros de hasta el 100% y descuentos para viajar en transporte público durante julio.

Quienes utilizan el transporte público pueden acceder durante julio a distintas promociones para reducir el costo de sus viajes en colectivos, subtes, peajes y pasajes de larga distancia. Bancos, billeteras virtuales y plataformas de pago ofrecen reintegros de hasta el 100%, descuentos y planes de financiación sin interés.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los beneficios están disponibles para pagos realizados mediante tecnología NFC, códigos QR y billeteras digitales. Cada promoción cuenta con condiciones particulares, como topes de devolución, fechas de vigencia y requisitos específicos.

Entre las ofertas más destacadas sobresalen los reintegros de hasta el 100% en viajes urbanos, además de descuentos del 70%, 50% y 20% en distintos medios de transporte. También se mantienen promociones para la compra de pasajes de ómnibus en cuotas sin interés.

  • Cuenta DNI / Banco Provincia: reintegro del 100% en subtes, Premetro y colectivos adheridos del AMBA abonando con NFC desde el celular. Disponible todos los días.
  • Mercado Pago: devolución del 70% en colectivos y subtes pagando con QR. El beneficio tiene un tope de $10.000 y rige hasta el 31 de julio. El reintegro se acredita dentro de las 72 horas hábiles.
  • Santander + MODO: hasta 100% de reintegro en colectivos y subtes utilizando QR Transporte con dinero en cuenta Santander. Tope mensual de $8.000. Vigente hasta el 31 de agosto.
  • MODO: reintegro adicional del 50% pagando con QR Transporte. Tope de $5.000 por usuario al mes. Disponible hasta el 31 de julio.
  • Naranja X: 50% de reintegro en colectivos, subtes y peajes abonando con tarjeta Visa Naranja X mediante NFC. Promoción válida del 1 al 31 de julio.
  • Naranja X (subte): también ofrece un 50% de devolución pagando con QR desde la aplicación y utilizando dinero en cuenta.
  • Banco Macro + MODO: reintegro del 20% en transporte público pagando con QR y dinero en cuenta, con un saldo mínimo requerido de $1.200.
  • Banco Provincia: posibilidad de financiar en 4 o 6 cuotas sin interés la compra de pasajes de ómnibus de larga distancia con tarjetas Visa y Mastercard, hasta el 31 de agosto.
  • Plataforma 10 + MODO: descuento del 10% en la compra online de pasajes pagando con QR desde la app del banco o MODO.

Como referencia, las tarifas actuales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son de $820,99 para colectivos de la Ciudad, $728,28 para líneas nacionales, $1.063,98 para líneas provinciales y $1.621 para el subte.

Antes de utilizar cualquiera de estas promociones, se recomienda consultar las bases y condiciones de cada entidad, ya que los topes, plazos y modalidades de pago pueden variar según el banco, la billetera virtual o el tipo de cuenta utilizada.

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