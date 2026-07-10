Transporte público: todos los descuentos y reintegros para viajar más barato en julio

Bancos, billeteras virtuales y plataformas de pago ofrecen reintegros de hasta el 100% y descuentos para viajar en transporte público durante julio.
Quienes utilizan el transporte público pueden acceder durante julio a distintas promociones para reducir el costo de sus viajes en colectivos, subtes, peajes y pasajes de larga distancia. Bancos, billeteras virtuales y plataformas de pago ofrecen reintegros de hasta el 100%, descuentos y planes de financiación sin interés.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los beneficios están disponibles para pagos realizados mediante tecnología NFC, códigos QR y billeteras digitales. Cada promoción cuenta con condiciones particulares, como topes de devolución, fechas de vigencia y requisitos específicos.
Entre las ofertas más destacadas sobresalen los reintegros de hasta el 100% en viajes urbanos, además de descuentos del 70%, 50% y 20% en distintos medios de transporte. También se mantienen promociones para la compra de pasajes de ómnibus en cuotas sin interés.
Durante julio de 2026, estas son las principales promociones vigentes para usuarios del transporte público en el AMBA y otras regiones del país:
Como referencia, las tarifas actuales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son de $820,99 para colectivos de la Ciudad, $728,28 para líneas nacionales, $1.063,98 para líneas provinciales y $1.621 para el subte.
Antes de utilizar cualquiera de estas promociones, se recomienda consultar las bases y condiciones de cada entidad, ya que los topes, plazos y modalidades de pago pueden variar según el banco, la billetera virtual o el tipo de cuenta utilizada.
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