Transporte público: todos los descuentos y reintegros para viajar más barato en julio

Cuenta DNI / Banco Provincia: reintegro del 100% en subtes, Premetro y colectivos adheridos del AMBA abonando con NFC desde el celular. Disponible todos los días.

reintegro del 100% en subtes, Premetro y colectivos adheridos del AMBA abonando con NFC desde el celular. Disponible todos los días. Mercado Pago: devolución del 70% en colectivos y subtes pagando con QR. El beneficio tiene un tope de $10.000 y rige hasta el 31 de julio. El reintegro se acredita dentro de las 72 horas hábiles.

devolución del 70% en colectivos y subtes pagando con QR. El beneficio tiene un tope de $10.000 y rige hasta el 31 de julio. El reintegro se acredita dentro de las 72 horas hábiles. Santander + MODO: hasta 100% de reintegro en colectivos y subtes utilizando QR Transporte con dinero en cuenta Santander. Tope mensual de $8.000. Vigente hasta el 31 de agosto.

hasta 100% de reintegro en colectivos y subtes utilizando QR Transporte con dinero en cuenta Santander. Tope mensual de $8.000. Vigente hasta el 31 de agosto. MODO: reintegro adicional del 50% pagando con QR Transporte. Tope de $5.000 por usuario al mes. Disponible hasta el 31 de julio.

reintegro adicional del 50% pagando con QR Transporte. Tope de $5.000 por usuario al mes. Disponible hasta el 31 de julio. Naranja X: 50% de reintegro en colectivos, subtes y peajes abonando con tarjeta Visa Naranja X mediante NFC. Promoción válida del 1 al 31 de julio.

50% de reintegro en colectivos, subtes y peajes abonando con tarjeta Visa Naranja X mediante NFC. Promoción válida del 1 al 31 de julio. Naranja X (subte): también ofrece un 50% de devolución pagando con QR desde la aplicación y utilizando dinero en cuenta.

también ofrece un 50% de devolución pagando con QR desde la aplicación y utilizando dinero en cuenta. Banco Macro + MODO: reintegro del 20% en transporte público pagando con QR y dinero en cuenta, con un saldo mínimo requerido de $1.200.

reintegro del 20% en transporte público pagando con QR y dinero en cuenta, con un saldo mínimo requerido de $1.200. Banco Provincia: posibilidad de financiar en 4 o 6 cuotas sin interés la compra de pasajes de ómnibus de larga distancia con tarjetas Visa y Mastercard, hasta el 31 de agosto.

posibilidad de financiar en 4 o 6 cuotas sin interés la compra de pasajes de ómnibus de larga distancia con tarjetas Visa y Mastercard, hasta el 31 de agosto. Plataforma 10 + MODO: descuento del 10% en la compra online de pasajes pagando con QR desde la app del banco o MODO.

Como referencia, las tarifas actuales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son de $820,99 para colectivos de la Ciudad, $728,28 para líneas nacionales, $1.063,98 para líneas provinciales y $1.621 para el subte.

Antes de utilizar cualquiera de estas promociones, se recomienda consultar las bases y condiciones de cada entidad, ya que los topes, plazos y modalidades de pago pueden variar según el banco, la billetera virtual o el tipo de cuenta utilizada.