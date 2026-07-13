Condenaron a De Vido y a José López por el caso Skanska

El Tribunal Oral Federal 4 les impuso cinco años de prisión e inhabilitación perpetua por irregularidades en la ampliación de gasoductos adjudicada a la firma sueca.
El Tribunal Oral Federal 4 condenó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex secretario de Obras Públicas José López a cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos púvlicos por el "Caso Skanska", uno de los primeros escándalos de corrupción vinculados con la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
Los jueces los consideraron responsables de los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, al entender que participaron en irregularidades relacionadas con la ampliación de gasoductos adjudicada a la empresa sueca Skanska.
La investigación buscó determinar si existió un esquema de pago de sobornos a funcionarios públicos a cambio de orientar las licitaciones de las obras de ampliación de los gasoductos de Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) en favor de la compañía.
Los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset sostuvieron durante el juicio que De Vido, López y el ex gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, actuaron de manera coordinada para favorecer a la empresa mediante concursos privados que, según la acusación, carecían de justificación.
El tribunal también condenó a Ulloa a cinco años de prisión y dictó penas de entre tres y cuatro años para ex directivos y gerentes de Skanska.
Además, ordenó el decomiso de más de 48 millones de pesos, monto que deberá ser actualizado al momento de su ejecución.
El juicio oral comenzó en abril de 2024 y se desarrolló a lo largo de 47 audiencias con la participación de 78 testigos. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 22 de septiembre de 2026.
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