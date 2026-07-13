Condenaron a De Vido y a José López por el caso Skanska

El tribunal también condenó a Ulloa a cinco años de prisión y dictó penas de entre tres y cuatro años para ex directivos y gerentes de Skanska.

Además, ordenó el decomiso de más de 48 millones de pesos, monto que deberá ser actualizado al momento de su ejecución.

El juicio oral comenzó en abril de 2024 y se desarrolló a lo largo de 47 audiencias con la participación de 78 testigos. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 22 de septiembre de 2026.