La Selección Argentina ya está en Atlanta: el cronograma completo antes de la semifinal con Inglaterra

El partido decisivo del Mundial se jugará el domingo 19 desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium. En tanto, el duelo por el tercer lugar está programado para el sábado en el Hard Rock Stadium, escenario donde la Albiceleste dejó en el camino a Cabo Verde.

Más allá de los distintos escenarios, toda la atención está puesta en la semifinal. El objetivo será conseguir un lugar en la definición del torneo, donde aguardará el ganador del vibrante cruce entre Francia y España, que se disputará esta tarde.

La agenda continuará este martes con un entrenamiento desde las 13.30 (hora argentina), práctica en la que el cuerpo técnico terminaría de delinear la formación inicial. Antes del inicio habrá atención a la prensa con tres futbolistas en zona mixta y, desde las 18, Lionel Scaloni ofrecerá la conferencia oficial.