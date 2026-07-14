La Selección Argentina ya está en Atlanta: el cronograma completo antes de la semifinal con Inglaterra

Tras dejar atrás su base en Kansas, la ciudad que le abrió las puertas en casi toda su estadía de la Copa del Mundo 2026, el equipo llegó a su anteúltimo destino y entrenará en la ciudad que albergará el duelo con Los Tres Leones.
La cuenta regresiva para una de las citas más importantes de este Mundial 2026 ya comenzó. La Selección Argentina arribó el lunes por la noche a Atlanta después de realizar su último entrenamiento en Kansas City, la ciudad que le abrió las puertas en casi todo el torneo. Esta tarde completará la practica previa al vibrante duelo del próximo miércoles frente a Inglaterra por un lugar en la gran final del 19 de julio.
El plantel cerró una etapa al abandonar de manera definitiva su base mundialista, donde se alojó desde la previa del torneo. A lo largo de la fase de grupos, si bien el debut fue en dicha ciudad, la delegación viajó a Dallas para disputar los encuentros y luego regresó a ese lugar para continuar con los trabajos.
La logística cambió en la etapa eliminatoria. Tras el partido frente a Cabo Verde por los 16avos, el equipo permaneció en Miami y desde allí se trasladó a Atlanta para enfrentar a Egipto en los octavos de final. Después de este compromiso, que conmovió con la remontada histórica para clasificar a cuartos de final, volvió nuevamente a Kansas City antes del viaje definitivo.
Con el boleto a las semis, el recorrido posterior ya está definido según el resultado, ya que se aseguró completar los ocho partidos: si consigue avanzar a la final, el próximo destino será Nueva Jersey. En caso de una derrota frente al conjunto europeo, la delegación viajará a Miami para disputar el encuentro por el tercer puesto.
El partido decisivo del Mundial se jugará el domingo 19 desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium. En tanto, el duelo por el tercer lugar está programado para el sábado en el Hard Rock Stadium, escenario donde la Albiceleste dejó en el camino a Cabo Verde.
Más allá de los distintos escenarios, toda la atención está puesta en la semifinal. El objetivo será conseguir un lugar en la definición del torneo, donde aguardará el ganador del vibrante cruce entre Francia y España, que se disputará esta tarde.
La agenda continuará este martes con un entrenamiento desde las 13.30 (hora argentina), práctica en la que el cuerpo técnico terminaría de delinear la formación inicial. Antes del inicio habrá atención a la prensa con tres futbolistas en zona mixta y, desde las 18, Lionel Scaloni ofrecerá la conferencia oficial.
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