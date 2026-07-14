El vocero Ravier dijo que Milei fue sacado de contexto con Thatcher

El funcionario también fue consultado por la presencia del viceministro de Justicia, Santiago Viola, quien fue fotografiado en el estadio de Kansas City.

"Puedo decir que tanto el Presidente de la Nación, como Karina Milei, como también los ministros, han hecho un compromiso de no ir al Mundial, pero no hubo ningún pedido a todos funcionarios de que no asistan", aclaró el portavoz.

De igual modo, aclaró que "es una decisión personal" de cada funcionario de bajo rango concurrir a la Copa del Mundo.

"Sé que que está el caso del Santiago Viola, que la que se mencionó, que se hizo público, que se tomó 4 días de licencia y viajó al mundial por una decisión personal, pero no no es el caso de los ministros", agregó Ravier.

Ante la pregunta de si hay otros miembros del Ejecutivo en Estados Unidos para ver a la Selección, contestó: "No sabía responderme quiénes han decidido viajar".

REFORMA DEL BANCO CENTRAL

Consultado por el proyecto que impulsa el Gobierno para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BRCA), Ravier indicó que el texto todavía está en estudio y en manos del presidente de la entidad, Santiago Bausilli.

Ante esta situación, Ravier indicó que aún “no hay fecha” para el giro al Congreso de la iniciativa, ni tampoco está definido por cuál de las Cámara ingresará.

Consultado por la propuesta de “shutdown” del Estado, Ravier admitió que “genera dudas”. pero aclaró que no

“Se que genera dudas, porque es un concepto que importamos pero no interrumpe los servicios esenciales”, afirmó el portavoz y añadió que durante esa medidas se mantienen “los servicios esenciales y solo se cierra el resto de las actividades”.

INDEC

Ravier también afirmó que el Gobierno evalúa la posibilidad de blindar por ley al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para evitar la manipulación de datos como sucedió en etapas pasadas.

“(Santiago) Santurio (diputado de la LLA) hizo una propuesta de blindar al INDEC, para evitar la manipulación y presidente lo celebró”, señaló Ravier, que al mismo tiempo aclaró que por el momento “es una idea” que debe evaluarse y madurar.

Crecimiento de la morosidad

El portavoz explicó que la no existencia de créditos durante muchos años llevó a los bancos a que se “pierdan carpetas crediticias” lo que implica que se dejó de hacer seguimiento de garantías, ingresos y capacidad de repago.

Ravier consideró que los bancos deben volver a aprender a evaluar cómo otorgar préstamos. “Esta Argentina que recupera el crédito también reinicia un proceso de reaprendizaje de cómo se otorgan créditos”, añadió el vocero.

Ravier enfatizó que ahora “las personas deben saber hasta dónde pueden tomar créditos” porque no se puede “llevar la tarjeta al límite y después quedar apretado”.

“Los individuos tenemos que aprender a cuál es el límite que nuestros ingresos nos permite acceder a un crédito y hasta qué cuota podemos pagar. Por otro lado, Ravier afirmó que los salarios han comenzado un proceso de recuperación desde marzo, aunque admitió que puede ser que “no sea continuo”.