Congreso URBAN CITIES: la Ciudad lidera la innovación con foco en la tecnología al servicio de los vecinos

El Jefe de Gobierno destacó el protagonismo del ecosistema integrado por universidades, empresas, emprendedores y startups, y remarcó que el capital humano es el principal activo de una ciudad.

Jorge Macri, en el Congreso de URBAN CITIES.

El primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes URBAN CITIES

URBAN CITIES Buenos Aires 2026 es el primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes de la Argentina, organizado por el Gobierno porteño, a través de la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional, que encabeza César Torres. Y tiene como propósito conectar gobiernos locales, empresas tecnológicas, startups y universidades y debatir sobre cómo la innovación puede mejorar la gestión pública y la calidad de vida urbana.

La convocatoria reunió a representantes de las 24 jurisdicciones del país y contó con la participación de más de 50 intendentes para discutir sobre los nuevos desafíos que enfrenta la gestión ejecutiva frente al avance de la inteligencia artificial, la transformación digital y la ciberseguridad.

Entre los expositores estuvieron el jefe de Gabinete de Ministros porteño, Gabriel Sánchez Zinny; la ministra de Educación, Mercedes Miguel; el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; el secretario de Innovación y Transformación Digital, Raúl Piola; el presidente de la Fundación País Abierto y Digital, Andrés Ibarra; y el fundador y CEO de Asteroid y Grondplek & Apgreid, Mateo Salvatto.

El debate se dio en paneles temáticos sobre desarrollo urbano, movilidad, sostenibilidad, educación, talento, cooperación entre jurisdicciones, articulación público-privada, gestión basada en datos, servicios ciudadanos, planificación territorial y nuevas capacidades para gobiernos locales.

Jorge Macri subrayó que el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en la gestión pública y puso como ejemplo a BAX, la plataforma de IA creada y lanzada por la Ciudad, que unifica servicios y permite realizar trámites, solicitar turnos, acceder a documentos digitales y credenciales interactuando con los vecinos mediante texto, voz y envío de imágenes.

En el cierre de su mensaje, el Jefe de Gobierno destacó el valor federal del encuentro y aseguró: “La Ciudad está disponible para que ustedes nos traigan sus ideas. Las ciudades inteligentes tienen un solo camino para lograrlo, ciudadanos inteligentes. Y para que los ciudadanos sean inteligentes, tenemos que dotarlos de las herramientas para construir su futuro en libertad, para que sigan aprendiendo y mejorando a cualquier edad”.