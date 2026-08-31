Aumenta el transporte: cuánto saldrá viajar en colectivo, tren y subte desde este martes 1° de septiembre

El transporte público registrará un nuevo incremento desde este martes.

Colectivos: las nuevas tarifas en la Provincia

0 a 3 km: $1.158,97.

3 a 6 km: $1.303,83.

6 a 12 km: $1.448,71.

12 a 27 km: $1.738,45.

Más de 27 km: $2.043,84.

Colectivos: las nuevas tarifas en la Ciudad 0 a 3 km: $887,87.

3 a 6 km: $986,57.

6 a 12 km: $1.062,56.

12 a 27 km: $1.138,61.

Los incrementos en el tren y el subte

Los trenes Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur también tendrán un aumento del 14,29% desde este martes. Así, la tarifa mínima pasará de $420 a $480. El valor final dependerá de la sección recorrida: la segunda costará $669, mientras que la tercera valdrá $833.

El subte porteño será otro de los servicios alcanzados por la actualización tarifaria. A partir del comienzo del noveno mes, el boleto tendrá un valor de $1.753, lo que representa un incremento del 4,1% respecto de la tarifa anterior. Además, continuará vigente el esquema de descuentos que beneficia a los pasajeros de acuerdo con la cantidad de viajes realizados durante el mes.