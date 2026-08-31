Aumenta el transporte: cuánto saldrá viajar en colectivo, tren y subte desde este martes 1° de septiembre

Las tarifas registrarán un incremento en el inicio del noveno mes del año. Cuáles serán los nuevos valores para viajar en esos medios de transporte.
A partir de este martes 1° de septiembre comenzará a regir un nuevo aumento en las tarifas del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La actualización alcanzará a las líneas de colectivos que dependen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de la Provincia, a los trenes metropolitanos administrados por el Estado nacional y al subte porteño.
En CABA, tanto los colectivos como el subte tendrán un incremento un 4,1%. En ambos casos, la actualización se calculó tomando como referencia el IPC de julio, que registró una suba del 2,1%, más dos puntos porcentuales adicionales.
A su vez, las líneas de colectivos que circulan sólo por territorio bonaerense registrarán una suba del 4,3%. A esto se sumará el alza del 14,29% en la tarifa mínima de los trenes del AMBA.
De esta manera, el boleto mínimo de los colectivos que circulan por la Provincia pasará de $1.111,19 a $1.158,97 para los pasajeros que tengan la tarjeta SUBE registrada. En la Ciudad de Buenos Aires, el mínimo subirá de $852,90 a $887,87 para los usuarios con la SUBE registrada.
Los trenes Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur también tendrán un aumento del 14,29% desde este martes. Así, la tarifa mínima pasará de $420 a $480. El valor final dependerá de la sección recorrida: la segunda costará $669, mientras que la tercera valdrá $833.
El subte porteño será otro de los servicios alcanzados por la actualización tarifaria. A partir del comienzo del noveno mes, el boleto tendrá un valor de $1.753, lo que representa un incremento del 4,1% respecto de la tarifa anterior. Además, continuará vigente el esquema de descuentos que beneficia a los pasajeros de acuerdo con la cantidad de viajes realizados durante el mes.
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