Economía |

Aumenta el transporte: cuánto saldrá viajar en colectivo, tren y subte desde este martes 1° de septiembre

Las tarifas registrarán un incremento en el inicio del noveno mes del año. Cuáles serán los nuevos valores para viajar en esos medios de transporte.

A partir de este martes 1° de septiembre comenzará a regir un nuevo aumento en las tarifas del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La actualización alcanzará a las líneas de colectivos que dependen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de la Provincia, a los trenes metropolitanos administrados por el Estado nacional y al subte porteño.

En CABA, tanto los colectivos como el subte tendrán un incremento un 4,1%. En ambos casos, la actualización se calculó tomando como referencia el IPC de julio, que registró una suba del 2,1%, más dos puntos porcentuales adicionales.

A su vez, las líneas de colectivos que circulan sólo por territorio bonaerense registrarán una suba del 4,3%. A esto se sumará el alza del 14,29% en la tarifa mínima de los trenes del AMBA.

De esta manera, el boleto mínimo de los colectivos que circulan por la Provincia pasará de $1.111,19 a $1.158,97 para los pasajeros que tengan la tarjeta SUBE registrada. En la Ciudad de Buenos Aires, el mínimo subirá de $852,90 a $887,87 para los usuarios con la SUBE registrada.

El transporte p&uacute;blico registrar&aacute; un nuevo incremento desde este martes.

El transporte público registrará un nuevo incremento desde este martes.

Colectivos: las nuevas tarifas en la Provincia

  • 0 a 3 km: $1.158,97.
  • 3 a 6 km: $1.303,83.
  • 6 a 12 km: $1.448,71.
  • 12 a 27 km: $1.738,45.
  • Más de 27 km: $2.043,84.

Colectivos: las nuevas tarifas en la Ciudad 0 a 3 km: $887,87.

  • 3 a 6 km: $986,57.
  • 6 a 12 km: $1.062,56.
  • 12 a 27 km: $1.138,61.

Los incrementos en el tren y el subte

Los trenes Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur también tendrán un aumento del 14,29% desde este martes. Así, la tarifa mínima pasará de $420 a $480. El valor final dependerá de la sección recorrida: la segunda costará $669, mientras que la tercera valdrá $833.

El subte porteño será otro de los servicios alcanzados por la actualización tarifaria. A partir del comienzo del noveno mes, el boleto tendrá un valor de $1.753, lo que representa un incremento del 4,1% respecto de la tarifa anterior. Además, continuará vigente el esquema de descuentos que beneficia a los pasajeros de acuerdo con la cantidad de viajes realizados durante el mes.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados