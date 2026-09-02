Diputado del Reino Unido cruzó a Milei tras el anuncio por Malvinas

El mensaje presidencial es trabajado junto al canciller Pablo Quirno y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El vocero presidencial, Adrián Ravier, evitó anticipar detalles y aseguró que será Milei quien exponga los lineamientos de la posición argentina.

En paralelo, el gobierno británico también ratificó su postura sobre las islas después de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien planteó una posible revisión de la posición de Estados Unidos. Desde Londres afirmaron que su posición “no cambió” y reiteraron su respaldo a la autodeterminación de los habitantes de las Malvinas.

“Los habitantes de las Islas Malvinas son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro”, señaló el funcionario. Además, insistió en que “la soberanía reside en el Reino Unido” y que el derecho a la autodeterminación de los isleños constituye una cuestión primordial para Londres.

Mientras tanto, Javier Milei prepara su mensaje sobre el reclamo argentino por las Malvinas en un contexto diplomático especialmente sensible por las declaraciones de Trump.