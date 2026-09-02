Diputado del Reino Unido cruzó a Milei tras el anuncio por Malvinas

El diputado conservador británico James Cartlidge, uno de los principales referentes de la oposición en materia de Defensa, respondió al anuncio del presidente Javier Milei de que encabezará una cadena nacional para abordar el reclamo argentino sobre el archipiélago.
James Cartlidge, diputado británico del Partido Conservador y referente del espacio en materia de Defensa, cruzó en sus redes sociales al presidente Javier Milei tras el anuncio de una cadena nacional por Malvinas.
En la red social X, Cartlidge sostuvo que “las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas”. Además, recordó a los soldados del Reino Unido que murieron durante el conflicto de 1982 y aseguró que su país continuará respaldando la postura de los habitantes de las islas.
El diputado conservador británico dijo: “Los soldados británicos lucharon y murieron para defender nuestra soberanía y la libertad de los habitantes de las Malvinas. Ese sacrificio nunca será olvidado, siempre estaremos al lado del pueblo de y su abrumador deseo de permanecer”.
La declaración surgió luego de que un periodista británico difundiera el anuncio del discurso que Milei brindará el jueves. El Gobierno argentino mantiene bajo reserva el contenido de la cadena nacional, aunque confirmó que estará enfocada en el reclamo de soberanía.
El mensaje presidencial es trabajado junto al canciller Pablo Quirno y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El vocero presidencial, Adrián Ravier, evitó anticipar detalles y aseguró que será Milei quien exponga los lineamientos de la posición argentina.
En paralelo, el gobierno británico también ratificó su postura sobre las islas después de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien planteó una posible revisión de la posición de Estados Unidos. Desde Londres afirmaron que su posición “no cambió” y reiteraron su respaldo a la autodeterminación de los habitantes de las Malvinas.
“Los habitantes de las Islas Malvinas son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro”, señaló el funcionario. Además, insistió en que “la soberanía reside en el Reino Unido” y que el derecho a la autodeterminación de los isleños constituye una cuestión primordial para Londres.
Mientras tanto, Javier Milei prepara su mensaje sobre el reclamo argentino por las Malvinas en un contexto diplomático especialmente sensible por las declaraciones de Trump.
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