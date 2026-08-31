La confesión más íntima de Georgina Barbarossa: "Mi marido me pedía..."

La conductora de "A la Barbarossa" contó qué fetiche tenía su marido, puertas adentro de su casa. Y por qué nunca se lo cumplió.
Georgina Barbarossa sorprendió a propios y extraños. La conductora de las mañanas de Telefe contó el especial pedido que le hacía Miguel "Vasco" Lecuna, su marido, en la intimidad. Y al cual, según propias definiciones, nunca accedió por "celos". "Me lo suplicaba".
"El tema es cuando te despertás y decís: ‘¿Quién es este? ¿Qué es esto? ¿Quién es?´. A mí me pasó", reconoció, en un primer momento Georgina, cuando en Podemos hablar, el programa de Andy Kunetzoff, en Telefe, estaban hablando de experiencias en la intimidad. “Me acuerdo en un departamento, en Las Heras y Pereira Lucena. Yo digo: ‘¿Pero qué hago acá?’ Pero pasaba mucho...".
“Señor peludo con barba y se ve que pasamos una noche bárbara", recordó, Barbarossa. “No, no me escapé. Bueno, hola, qué tal, chau, te va. Viste que no hablás mucho a la mañana cuando tenés desconfianza por la baranda jirafa que uno tiene. Y te vas”, agregó, la conductora de las mañanas, de la misma señal.
"No fue la única, fueron varias”, sorprendió, Georgina. "Porque era una época donde todo era amor, live, free love, qué sé yo, paz y amor. Y había mucho paz y amor, chicos”, confió, Barbarossa, ante los presentes y los televidentes. “Eran épocas de fumar un poquito, borrachito un poquito y le dábamos para que guarde y tenga todos”.
"Yo estoy en contra de la partuza. Vasco me me suplicaba hacer un trío. Yo te cuento, Vasco, jódete...", dijo, Georgina, entre risas, mirando hacia arriba (su marido falleció hace veinticinco años). "Me lo pedía siempre", remarcó, la también actriz.
“En la próxima reencarnación, porque no se lo hice. Yo no quería porque me da celos. No me gusta que esté chupando ahí algo que no...”, explicó, Barbarossa, sobre la razón por la que no accedió al "pedido" de su exmarido.
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