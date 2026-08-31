La confesión más íntima de Georgina Barbarossa: "Mi marido me pedía..."

Miguel Vasco, marido de Georgina, falleció en noviembre del 2001, de forma inesperada, en un accidente vial.

EL ESPECIAL PEDIDO DEL MARIDO DE GEORGINA

"Yo estoy en contra de la partuza. Vasco me me suplicaba hacer un trío. Yo te cuento, Vasco, jódete...", dijo, Georgina, entre risas, mirando hacia arriba (su marido falleció hace veinticinco años). "Me lo pedía siempre", remarcó, la también actriz.

“En la próxima reencarnación, porque no se lo hice. Yo no quería porque me da celos. No me gusta que esté chupando ahí algo que no...”, explicó, Barbarossa, sobre la razón por la que no accedió al "pedido" de su exmarido.