Constitución: recuperan un conventillo tras denuncias por robos y venta de drogas

La Ciudad recuperó un conventillo de dos plantas a 300 metros de la terminal ferroviaria que estaba usurpado desde hace más de 6 años.
La Ciudad de Buenos Aires recuperó un conventillo de dos plantas a 300 metros de la estación Constitución que estaba usurpado desde hace más de 6 años y era una cueva de delincuentes. El operativo se realizó tras las denuncias de los vecinos por robos y venta de droga, en una cuadra que se había vuelto peligrosa en el barrio.
Cuatro de los usurpadores habían estado presos y una semana atrás recuperaron su libertad: tres por drogas y uno por homicidio y lesiones, informó el Gobierno de la Ciudad a través de un comunicado.
La Guardia de Auxilio clausuró el inmueble por “peligro de derrumbe”, debido a que en las inspecciones se detectaron serios problemas estructurales que ponían en riesgo la vida de las personas que habían tomado el lugar.
“Había mucha suciedad y vivían entre las ratas”, relató un vecino que destacó el trabajo conjunto de la Policía de la Ciudad, funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control, Guardia de Auxilio y Emergencias, y personal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
Con este procedimiento realizado sobre la calle O’Brian 1271/1269 (esquina Salta), el Gobierno de Jorge Macri ya devolvió a sus dueños 990 propiedades que estaban usurpadas, el equivalente a más de 500 millones de dólares.
La política de restitución de inmuebles tomados implementada por el Gobierno porteño desde diciembre de 2023 logró bajar el delito en los barrios, tanto en robos como en homicidios, a mínimos históricos.
“990 razones para que lloren los defensores de okupas”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: ”Desde el primer día decidimos recuperar las casas ocupadas y que el patrimonio de los porteños vuelva a los porteños. Vamos a seguir haciendo estos operativos y a liberar todas las propiedades que fueron usurpadas. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada”.
Semanas atrás, también en Constitución, la Ciudad recuperó un hotel usurpado por 21 años que era una cueva de delincuentes. Ubicado en Sáenz Peña 1723, a metros de Brasil, no estaba apto para ser habitado y tenía denuncias por una deuda de ABL que llevaba más de 20 años.
Constitución es uno de los barrios con más desalojos realizados: la Policía de la Ciudad ya había desarticulado una red de venta de drogas tras una serie de allanamientos en boliches, bares, kioscos, hoteles familiares y una barbería. Detuvieron a 17 dealers y secuestraron 8.797 dosis de cocaína y pasta base.
El Gobierno porteño también viene desplegando megaoperativos policiales en grandes centros de trasbordo, como en las estaciones del tren Roca y del subte en Constitución, y en las entradas y salidas de la Ciudad para seguir garantizando el orden y la seguridad en las calles porteñas.
Ante una emergencia o para realizar una denuncia, los vecinos pueden llamar al 911. También denunciar de manera presencial en cualquier comisaría de la Policía de la Ciudad y online a través de Denuncia Online.
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