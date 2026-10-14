Constitución: recuperan un conventillo tras denuncias por robos y venta de drogas

Con este procedimiento realizado sobre la calle O’Brian 1271/1269 (esquina Salta), el Gobierno de Jorge Macri ya devolvió a sus dueños 990 propiedades que estaban usurpadas, el equivalente a más de 500 millones de dólares.

La política de restitución de inmuebles tomados implementada por el Gobierno porteño desde diciembre de 2023 logró bajar el delito en los barrios, tanto en robos como en homicidios, a mínimos históricos.

“990 razones para que lloren los defensores de okupas”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: ”Desde el primer día decidimos recuperar las casas ocupadas y que el patrimonio de los porteños vuelva a los porteños. Vamos a seguir haciendo estos operativos y a liberar todas las propiedades que fueron usurpadas. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada”.

Ciudad: operativo en Constitución.

Operativo anterior en Constitución

Semanas atrás, también en Constitución, la Ciudad recuperó un hotel usurpado por 21 años que era una cueva de delincuentes. Ubicado en Sáenz Peña 1723, a metros de Brasil, no estaba apto para ser habitado y tenía denuncias por una deuda de ABL que llevaba más de 20 años.

Constitución es uno de los barrios con más desalojos realizados: la Policía de la Ciudad ya había desarticulado una red de venta de drogas tras una serie de allanamientos en boliches, bares, kioscos, hoteles familiares y una barbería. Detuvieron a 17 dealers y secuestraron 8.797 dosis de cocaína y pasta base.

El Gobierno porteño también viene desplegando megaoperativos policiales en grandes centros de trasbordo, como en las estaciones del tren Roca y del subte en Constitución, y en las entradas y salidas de la Ciudad para seguir garantizando el orden y la seguridad en las calles porteñas.

Ante una emergencia o para realizar una denuncia, los vecinos pueden llamar al 911. También denunciar de manera presencial en cualquier comisaría de la Policía de la Ciudad y online a través de Denuncia Online.