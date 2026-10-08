Nación y la Ciudad firmaron el traspaso de la Cárcel de Devoto a Marcos Paz

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, la secretaria General de la Presidencia Karina Milei, y otros dirigentes participaron de la firma del acta un nuevo avance en el proceso de traslado de internos a otro establecimiento.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, junto con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, firmaron el acta de recepción provisoria del traspaso de detenidos de la cárcel de Devoto al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, para avanzar con el proceso de desocupación del penal porteño.
El nuevo establecimiento, ubicado en la provincia de Buenos Aires, será el destino de la población actualmente alojada en Devoto. Su recepción provisoria constituye una etapa del proceso de mudanza, que comprende tanto la preparación de las instalaciones como la planificación del operativo de traslado, informaron fuentes oficiales.
Para llevar adelante este proceso, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la creación de un Comando Unificado Federal encargado de planificar, coordinar y ejecutar el traslado. El dispositivo reúne al Servicio Penitenciario Federal y a las Fuerzas Federales de Seguridad, bajo la coordinación general del director nacional del SPF.
La planificación contempla el perfil de los internos, la prevención de riesgos durante los recorridos y los mecanismos de coordinación y respuesta ante posibles contingencias. El objetivo es desarrollar el traslado con control y seguridad en cada una de sus etapas.
La puesta en funcionamiento del complejo de Marcos Paz forma parte del trabajo para fortalecer el sistema penitenciario federal, con el foco en el cumplimiento de las condenas, la disciplina y el control dentro de los establecimientos.
Del encuentro también participaron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, la legisladora porteña Pilar Ramírez y por el lado de la ciudad, el jefe de gabinete porteño, Gabriel Sanchez Zinny y el ministro de Justicia local, Gabino Tapia.
El Gobierno nacional continúa avanzando en la preparación del nuevo complejo y en la coordinación del traslado, como parte de su compromiso con una Argentina de Ley y Orden.
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