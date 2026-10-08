Nación y la Ciudad firmaron el traspaso de la Cárcel de Devoto a Marcos Paz

La planificación contempla el perfil de los internos, la prevención de riesgos durante los recorridos y los mecanismos de coordinación y respuesta ante posibles contingencias. El objetivo es desarrollar el traslado con control y seguridad en cada una de sus etapas.

La puesta en funcionamiento del complejo de Marcos Paz forma parte del trabajo para fortalecer el sistema penitenciario federal, con el foco en el cumplimiento de las condenas, la disciplina y el control dentro de los establecimientos.

Representantes de Nación y Ciudad.

Del encuentro también participaron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, la legisladora porteña Pilar Ramírez y por el lado de la ciudad, el jefe de gabinete porteño, Gabriel Sanchez Zinny y el ministro de Justicia local, Gabino Tapia.

El Gobierno nacional continúa avanzando en la preparación del nuevo complejo y en la coordinación del traslado, como parte de su compromiso con una Argentina de Ley y Orden.