Desde diciembre de 2023 la Ciudad logró bajar la tasa general de distintos delitos, como los homicidios: se registraron 2,5 casos por cada 100.000 habitantes, el índice más bajo de su serie histórica desde que se conocen estadísticas.

“Durante años les dedicaron tiempo, recursos y teorías a entender al delincuente. Lo romantizaron tanto que algunos pseudo progres parecen haberse enamorado de la delincuencia. En nuestra gestión, eso se terminó. No voy a discutir si hay que defender a una familia que vive con miedo, si una casa usurpada tiene que volver a su dueño, si un trapito que extorsiona, un mantero que ocupa una vereda, o un violento que ataca a un policía tienen que enfrentar las consecuencias de sus actos. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada”, sostuvo Jorge Macri.

Con esta nueva camada, la Policía de la Ciudad ya cuenta con más de 28.000 efectivos. Desde diciembre de 2023 se sumaron a la fuerza 6.803 nuevos policías. De ese total 4.260 fueron formados como cadetes en el ISSP y otros 2.543 provienen del programa NICE.

El Jefe de Gobierno sumó: “Defender a la Ciudad es defender la convicción de que se puede vivir mejor. Que el progreso no es una mala palabra. Que el esfuerzo vale. Que las reglas importan. Que una sociedad no tiene por qué rendirse frente al caos, al desorden y la violencia. Esa es la Ciudad en la que creemos”.

Lo acompañaron el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia; el secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, Francisco Quintana; el Jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, y el Fiscal General de la Ciudad, Martín López Zabaleta; entre otras autoridades.

La Policía de la Ciudad desarrolla una intensa labor al servicio de la seguridad y el ordenamiento del espacio público en la Ciudad. Es un despliegue que llega a todos los barrios a través de operativos como los que se realizan en los centros de trasbordo de Once o Constitución, en los subtes tanto en estaciones como en los trenes, o los llamados Tormenta Negra, en las villas. Y gracias a los operativos de recuperación de casas tomadas baja la inseguridad en los barrios, como el caso de Balvanera, por ejemplo.

La fuerza de seguridad porteña, además, ha sido equipada con más de 400 nuevos patrulleros, camionetas, motos y cuatriciclos, unidades de traslados de detenidos y 200 bicicletas para las comisarías. También se adquirieron 7.000 nuevos chalecos antibalas con sistema de geolocalización para el rastreo de los efectivos en tiempo real y más 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna.