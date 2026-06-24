Día de la Bandera: más de 1.100 chicos juraron en el Teatro Colón y le cantaron el feliz cumpleaños a Messi

Más de 1.100 alumnos prometieron lealtad a la bandera en el Teatro Colón, donde Jorge Macri encabezó el acto y los chicos homenajearon a Lionel Messi.
En un Teatro Colón de fiesta, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, les tomó la promesa de lealtad a la bandera a más de 1.100 alumnos de cuarto grado de escuelas públicas y privadas de la Ciudad. Y hubo un momento especial, cuando esa pequeña multitud le cantó el feliz cumpleaños al máximo astro del fútbol mundial, Leo Messi, que hoy festeja 39.
Familiares de los chicos, maestros y directivos de las escuelas participaron del acto en un Colón repleto, de celeste y blanco, que emocionó a todos. “Vamos a romper el protocolo”, propuso Jorge Macri al tomar la palabra en el escenario y todos le cantaron el feliz cumpleaños a Leo Messi, con un tremendo “¡Messi, Messi!” de los chicos al finalizar.
El Jefe de Gobierno retomó luego la ceremonia, agradeció a los docentes que hacen grande a las escuelas y saludó a las familias “que educan todos los días en casa”.
“¿Qué sentimos cuando vemos nuestra bandera? Emoción: la bandera es algo que nos une, nos da identidad. Y hoy ustedes dan un paso muy importante, se comprometen a respetarla, defenderla y a quererla. Y ese compromiso se da todos los días”, dijo Jorge Macri. Estuvo acompañado por su esposa, la periodista María Belén Ludueña, junto a su hijo, Vito. Además, por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; la ministra de Educación, Mercedes Miguel; e integrantes del Gabinete porteño.
El Jefe de Gobierno hizo una pausa y propuso que los chicos ayuden al compañero que sufre bullying: “Yo les quiero pedir algo. Hay momentos en la escuela que no son tan lindos, donde algún grupo carga a otro. Si ustedes ven algún amigo que queda aparte, tienen dos opciones: ser parte de los que se ríen del otro, o ir a buscar a ese amiguito que en ese momento se siente solo y discriminado, y abrazarlo. Y esa opción es la que tienen que tomar ustedes, ir a buscarlo y abrazarlo”. Y cerró con un “Viva la Patria y viva la bandera”.
Y luego, el Jefe de Gobierno les tomó la promesa a la bandera: todos los chicos, de pie, escucharon y contestaron muy fuerte: “Sí, prometo”, mientras aplaudían entusiasmados y agitaban banderitas celestes y blancas.
La ceremonia había arrancado con música, con la participación del violinista de 13 años Marcos Carrera y de la orquesta de la Escuela N.°13 D.E. 18 integrada por estudiantes. Luego, se proyectó un video titulado “Celeste y blanca: la Patria que llevamos puesta”, a partir de los talleres de telar que hicieron los chicos para representar una bandera. “Para mí, prometer a la bandera es quererla con todo tu alma y corazón”, dijo una alumna.
La soprano Silvana Gómez cantó el Himno Nacional Argentino, junto a la orquesta, tras la entrada de las banderas de ceremonia de distintas escuelas.
La ministra de Educación, Mercedes Miguel, sostuvo: "Ojalá nunca se olviden de este día tan lindo en el Teatro Colón. Ver la emoción de cada chico de nuestra Ciudad asumiendo este compromiso, acompañados por el esfuerzo enorme de sus familias y de los docentes que los guían todos los días, nos demuestra que la educación es esto: un espacio de encuentro y de valores que nos marcan para toda la vida".
Cada 20 de junio se celebra el Día de la Bandera para honrar a su creador, el general Manuel Belgrano, figura heroica de la Patria que murió el 20 de junio de 1820.