Día de la Bandera: más de 1.100 chicos juraron en el Teatro Colón y le cantaron el feliz cumpleaños a Messi

El Jefe de Gobierno hizo una pausa y propuso que los chicos ayuden al compañero que sufre bullying: “Yo les quiero pedir algo. Hay momentos en la escuela que no son tan lindos, donde algún grupo carga a otro. Si ustedes ven algún amigo que queda aparte, tienen dos opciones: ser parte de los que se ríen del otro, o ir a buscar a ese amiguito que en ese momento se siente solo y discriminado, y abrazarlo. Y esa opción es la que tienen que tomar ustedes, ir a buscarlo y abrazarlo”. Y cerró con un “Viva la Patria y viva la bandera”.

Y luego, el Jefe de Gobierno les tomó la promesa a la bandera: todos los chicos, de pie, escucharon y contestaron muy fuerte: “Sí, prometo”, mientras aplaudían entusiasmados y agitaban banderitas celestes y blancas.

niños jurando a la bandera Más de 1.100 niños juraron a la bandera en el Teatro Colón.

La ceremonia había arrancado con música, con la participación del violinista de 13 años Marcos Carrera y de la orquesta de la Escuela N.°13 D.E. 18 integrada por estudiantes. Luego, se proyectó un video titulado “Celeste y blanca: la Patria que llevamos puesta”, a partir de los talleres de telar que hicieron los chicos para representar una bandera. “Para mí, prometer a la bandera es quererla con todo tu alma y corazón”, dijo una alumna.

La soprano Silvana Gómez cantó el Himno Nacional Argentino, junto a la orquesta, tras la entrada de las banderas de ceremonia de distintas escuelas.

La ministra de Educación, Mercedes Miguel, sostuvo: "Ojalá nunca se olviden de este día tan lindo en el Teatro Colón. Ver la emoción de cada chico de nuestra Ciudad asumiendo este compromiso, acompañados por el esfuerzo enorme de sus familias y de los docentes que los guían todos los días, nos demuestra que la educación es esto: un espacio de encuentro y de valores que nos marcan para toda la vida".

Cada 20 de junio se celebra el Día de la Bandera para honrar a su creador, el general Manuel Belgrano, figura heroica de la Patria que murió el 20 de junio de 1820.