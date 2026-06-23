Cristiano Ronaldo se enojó por una pregunta sobre Messi y se refirió a la chance de enfrentarlo

5-0Tras marcar un doblete en la goleada 5 a 0 a Uzbekistán, el capitán de Portugal liquidó a sus detractores y fue consultado dos veces sobre la Pulga.
Tras el deslucido debut mundialista con un empate 1 a 1 con República del Congo, Portugal aplastó 5 a 0 a Uzbekistán con un doblete de Cristiano Ronaldo y tras el encuentro el capitán liquidó a sus detractores y fue consultado dos veces sobre Lionel Messi, ignorando una de las oportunidades.
"Estoy muy feliz, pero para mí lo más importante es lo que hizo el equipo", expresó Cristiano en diálogo con DSports. Sin embargo, no dejó pasar la chance de descargarse sobre las desaprobaciones personales y colectivas que recibió tras el primer partido con Congo. "Nos criticaron mucho. Sabíamos que iba a pasar, pero el grupo trabajó bastante bien. No hay mal que por bien no venga, como suele decirse. Mi grito de 'he vuelto, he vuelto' fue en parte para los críticos, aquellos que se han encargado de criticarme durante estos 23 años", disparó el delantero.
A su vez, la leyenda del fútbol reconoció: “ Fue una semana difícil, oscura. Decían que estaba retirado, pero me aguanté como siempre. Estamos de vuelta”. Y, ya en zona mixta, un periodista quiso preguntarle a Cristiano por Messi. Sin embargo, apenas escuchó el nombre del capitán argentino, el referente de Portugal giró la cabeza, ignoró la consulta y le dio la palabra a otro cronista.
Aunque la tiró afuera, luego se dignó a hablar del tema. "No me importan los demás. Mbappé también marcó, Haaland", soltó. Y, consultado sobre un hipotético cruce con la Selección Argentina, el Bicho fue claro: "No sé qué responder, es una pregunta sin sentido. Sería top, pero lo más importante era hoy, ganar para pasar de grupo y estar preparados para lo que viene. Tenemos un partido difícil contra Colombia, pero lo importante era pasar de grupo y lo hicimos. Ayudé al equipo, que jugó muy bien. Seguimos adelante".
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