Cristiano Ronaldo se enojó por una pregunta sobre Messi y se refirió a la chance de enfrentarlo

"Estoy muy feliz, pero para mí lo más importante es lo que hizo el equipo", expresó Cristiano en diálogo con DSports. Sin embargo, no dejó pasar la chance de descargarse sobre las desaprobaciones personales y colectivas que recibió tras el primer partido con Congo. "Nos criticaron mucho. Sabíamos que iba a pasar, pero el grupo trabajó bastante bien. No hay mal que por bien no venga, como suele decirse. Mi grito de 'he vuelto, he vuelto' fue en parte para los críticos, aquellos que se han encargado de criticarme durante estos 23 años", disparó el delantero.