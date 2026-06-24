Messi cumple 39 años: la iniciativa para que el país entero le cante el feliz cumpleaños

El capitán de la Selección Argentina, quien está teniendo un brillante nivel en la Copa del Mundo, sopla las velitas. El homenaje especial de los argentinos.
Messi cumple 39 años en este miércoles 24 de junio en medio de una actuación brillante en la Copa del Mundo, con cinco goles en dos partidos para meter al equipo en 16avos de final cuando aún queda una jornada de grupos. Hay una iniciativa para que el país entero le cante el feliz cumpleaños.
La propuesta viral invita a cantar el “Feliz Cumpleaños” en dos momentos del día, a las 10 de la mañana y a las 22, con el objetivo de convertir el saludo en una manifestación multitudinaria. La iniciativa fue impulsada por el periodista Rodolfo Barili y rápidamente comenzó a replicarse en redes sociales y distintos medios de comunicación. La consigna es simple: sumarse al festejo desde cualquier lugar, ya sea en casas, escuelas, oficinas, comercios, plazas o incluso durante los viajes en transporte público.
La convocatoria se difundió bajo el hashtag #cumpleLEO y busca generar un gran abrazo simbólico para el futbolista que marcó una época en el deporte mundial. “En las aulas, en los trabajos, en el colectivo... donde estemos a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche lo mismo, donde sea, en el balcón, en el living, donde estés”, expresó Barili al invitar a los argentinos a participar.
El homenaje llega en un momento de enorme protagonismo para Messi, quien continúa siendo una de las grandes figuras de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Tras su triplete a Argelia, el rosarino volvió a destacarse en la reciente victoria albiceleste frente a Austria, reafirmando su vigencia en la máxima competencia del fútbol internacional.
Como siempre, Antonela Roccuzzo y sus hijos acompañan a Leo en cada partido de Argentina en este Mundial en las tribunas, celebrando una nueva actuación destacada del capitán argentino. Por otro lado, el entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, también le dedicó unas palabras al astro rosarino hace unas horas: “Que sea feliz, más allá de cualquier circunstancia”.
Con la expectativa en aumento, millones de admiradores intentarán este miércoles hacer llegar su cariño a Messi a través de una propuesta que busca unir voces en todo el mundo para homenajear al futbolista más importante de la historia argentina.
comentar