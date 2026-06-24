Messi cumple 39 años: la iniciativa para que el país entero le cante el feliz cumpleaños

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39 años de Lionel Messi: el hombre que cambió la historia del fútbol mundial



¡Feliz cumple, capitán!



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Como siempre, Antonela Roccuzzo y sus hijos acompañan a Leo en cada partido de Argentina en este Mundial en las tribunas, celebrando una nueva actuación destacada del capitán argentino. Por otro lado, el entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, también le dedicó unas palabras al astro rosarino hace unas horas: “Que sea feliz, más allá de cualquier circunstancia”.

Con la expectativa en aumento, millones de admiradores intentarán este miércoles hacer llegar su cariño a Messi a través de una propuesta que busca unir voces en todo el mundo para homenajear al futbolista más importante de la historia argentina.