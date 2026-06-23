La Ciudad celebró el Día Olímpico, a 6 meses de que sea la Capital Mundial del Deporte

WhatsApp Image 2026-06-23 at 15.27.31 Jorge Macri premiando a uno de los jóvenes que participaron.

"El Día Olímpico es una oportunidad para celebrar los valores que transmite: el respeto, la amistad, la excelencia, el trabajo en equipo y el esfuerzo por superarse cada día. Que más de 800 chicos de escuelas porteñas puedan vivir esta experiencia en el Parque Olímpico tiene un enorme valor. Queremos que el legado del Parque Olímpico siga creciendo, con un espacio abierto todos los días para que miles de chicos y vecinos puedan acercarse al deporte, descubrir su pasión y formarse con los valores olímpicos", sostuvo el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

En la Ciudad de Buenos Aires, el deporte forma parte de la vida cotidiana. Está presente en más de 380 clubes de barrio que funcionan como espacios de encuentro y formación, en parques donde miles de vecinos realizan actividad física, en los polideportivos públicos distribuidos en todo el territorio porteño y en estadios que forman parte de la historia del deporte mundial.

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La red deportiva de la Ciudad alcanza sus 48 barrios y 15 comunas, generando oportunidades para que niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad encuentren ámbitos de desarrollo, integración y participación.

Actualmente, la Ciudad impulsa obras en la zona sur con el objetivo de contar con un nuevo Autódromo que permita recibir al MotoGP el próximo año y sostener la aspiración de que la Fórmula 1 vuelva a disputarse en la Argentina.