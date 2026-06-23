La Ciudad celebró el Día Olímpico, a 6 meses de que sea la Capital Mundial del Deporte

El encuentro formó parte del camino hacia la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027. Más de 800 estudiantes participaron de actividades deportivas en el Parque Olímpico.
En la cuenta regresiva hacia su designación como Capital Mundial del Deporte 2027, la Ciudad de Buenos Aires celebró el Día Olímpico con un gran evento en el Parque Olímpico de Villa Soldati, donde más de 800 chicos participaron de una jornada dedicada al deporte y los valores olímpicos.
"Tenemos una identidad deportiva muy fuerte, somos una capital atractiva por lo que ofrecemos y por eso fuimos elegidos como la Capital Mundial del Deporte 2027. Hoy disfrutamos junto a los chicos de los valores olímpicos porque el deporte es una herramienta fundamental para educar, incluir y formar mejores personas", afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.
Lo acompañaron el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, y destacados deportistas argentinos como Alejandra García, María Belén Succi, Vanina Oneto y Walter Pérez, entre otros, informó el Gobierno porteño a través de un comunciado.
Durante la mañana, los estudiantes de primer y segundo año del nivel secundario participaron en 15 talleres organizados por distintas federaciones y asociaciones deportivas. Además, se instalaron cinco estaciones con clínicas específicas para complementar la experiencia práctica de los asistentes. La propuesta incluyó actividades de fútbol, tenis, tiro con arco, bádminton, tenis de mesa y tenis de mesa adaptado, básquet 3x3, karate, rugby, boxeo, vóley, handball, tiro con láser, hockey, béisbol y lucha.
"El Día Olímpico es una oportunidad para celebrar los valores que transmite: el respeto, la amistad, la excelencia, el trabajo en equipo y el esfuerzo por superarse cada día. Que más de 800 chicos de escuelas porteñas puedan vivir esta experiencia en el Parque Olímpico tiene un enorme valor. Queremos que el legado del Parque Olímpico siga creciendo, con un espacio abierto todos los días para que miles de chicos y vecinos puedan acercarse al deporte, descubrir su pasión y formarse con los valores olímpicos", sostuvo el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.
En la Ciudad de Buenos Aires, el deporte forma parte de la vida cotidiana. Está presente en más de 380 clubes de barrio que funcionan como espacios de encuentro y formación, en parques donde miles de vecinos realizan actividad física, en los polideportivos públicos distribuidos en todo el territorio porteño y en estadios que forman parte de la historia del deporte mundial.
La red deportiva de la Ciudad alcanza sus 48 barrios y 15 comunas, generando oportunidades para que niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad encuentren ámbitos de desarrollo, integración y participación.
Actualmente, la Ciudad impulsa obras en la zona sur con el objetivo de contar con un nuevo Autódromo que permita recibir al MotoGP el próximo año y sostener la aspiración de que la Fórmula 1 vuelva a disputarse en la Argentina.
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