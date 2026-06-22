Cuatro nuevos paradores se sumarán a las rutas 2 y 11 camino a la Costa

Según informó AUBASA, los espacios incluirán estaciones de combustible, cafeterías, bares y minimercados. También contarán con prestaciones orientadas a los vehículos, entre ellas gomerías, lubricentros y servicios de mecánica ligera.

Además, el diseño prevé sectores de estacionamiento diferenciados para personas con discapacidad, embarazadas y motociclistas, junto con infraestructura pensada para un uso más eficiente de la energía eléctrica.

Desde la empresa provincial señalaron que la iniciativa forma parte de un plan de desarrollo de áreas de servicio sobre los corredores hacia la Costa Atlántica.

images (76) Los espacios incluirán combustible, gastronomía y asistencia mecánica para quienes se dirijan a la Costa Atlántica.

“Se trata de abrir la explotación de áreas de servicio fundamentales para la atención de los usuarios. Forma parte del plan de áreas de servicio de AUBASA y con esto esperamos mejorar la experiencia de los usuarios y generar dinamismo económico en la zona”, afirmó Pablo Ceriani, gerente general de la compañía a través de un comunicado.

Las obras serán ejecutadas y operadas por concesionarios privados mediante un esquema de concesión integral que incluye construcción, mantenimiento y explotación comercial. El contrato tendrá vigencia hasta junio de 2043, fecha en la que finaliza la actual concesión vial de AUBASA.