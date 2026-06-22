Cuatro nuevos paradores se sumarán a las rutas 2 y 11 camino a la Costa

Los espacios incluirán combustible, gastronomía y asistencia mecánica para quienes se dirijan a la Costa Atlántica.
AUBASA avanzó con la licitación para construir nuevas áreas de servicio en corredores clave hacia la Costa Atlántica los cuales tendrán combustible, gastronomía y servicios para automovilistas.
Los conductores que viajen hacia la Costa Atlántica contarán en los próximos años con nuevas opciones para detenerse durante el trayecto. AUBASA aprobó la licitación para desarrollar cuatro áreas de servicio sobre las rutas provinciales 2 y 11, dos de los corredores más utilizados para llegar a los principales destinos turísticos bonaerenses.
Los nuevos paradores estarán ubicados en puntos estratégicos de alta circulación y ofrecerán espacios destinados al descanso, la carga de combustible y la atención de los automovilistas.
El proyecto contempla la construcción de cuatro áreas de servicio en sentido hacia la Costa, dos estarán sobre la Autovía 2: una en el kilómetro 170, en la zona de Guerrero, y otra en el kilómetro 340, cerca de Coronel Vidal.
Las otras dos se instalarán sobre la Ruta Provincial 11, una ubicada en el kilómetro 377, a la altura de Pinamar, mientras que la restante se desarrollará en el kilómetro 420, en el acceso a Mar de las Pampas.
Según informó AUBASA, los espacios incluirán estaciones de combustible, cafeterías, bares y minimercados. También contarán con prestaciones orientadas a los vehículos, entre ellas gomerías, lubricentros y servicios de mecánica ligera.
Además, el diseño prevé sectores de estacionamiento diferenciados para personas con discapacidad, embarazadas y motociclistas, junto con infraestructura pensada para un uso más eficiente de la energía eléctrica.
Desde la empresa provincial señalaron que la iniciativa forma parte de un plan de desarrollo de áreas de servicio sobre los corredores hacia la Costa Atlántica.
“Se trata de abrir la explotación de áreas de servicio fundamentales para la atención de los usuarios. Forma parte del plan de áreas de servicio de AUBASA y con esto esperamos mejorar la experiencia de los usuarios y generar dinamismo económico en la zona”, afirmó Pablo Ceriani, gerente general de la compañía a través de un comunicado.
Las obras serán ejecutadas y operadas por concesionarios privados mediante un esquema de concesión integral que incluye construcción, mantenimiento y explotación comercial. El contrato tendrá vigencia hasta junio de 2043, fecha en la que finaliza la actual concesión vial de AUBASA.
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