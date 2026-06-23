Bullrich blinda el Senado pero no va a la reunión con Adorni

La titular del bloque libertario en el Senado no irá este martes a Casa Rosada, donde el jefe de Gabinete había convocado a los legisladores en la previa de la sesión donde podrían avanzar en su interpelación.

SENADO:

La presidenta del bloque de la LLA formalizó el pedido de una reunión de Labor Parlamentaria para este martes a las 18, para modificar el acta de la sesión del jueves 25, donde se había establecido que el tratamiento de las mociones de interpelación se podían hacer sin dictamen de comisión y con el respaldo de una mayoría agravada.

De esta manera se descarta la posición planteada por el titular del interbloque peronista, José Mayans, de que solo se necesitaba una mayoría absoluta de 37 miembros por tratarse de un artículo operativo y que no necesita una iniciativa y alcanzaba con una moción.

En ese contexto, Mayans podría no participar de la reunión de Labor Parlamentaria y defender el jueves en el recinto de sesiones el acta firmada el miércoles pasado.

Los bloques dialoguistas de la UCR, Provincias Unidas, y bloques provinciales se mostraron de acuerdo en mantener el criterio de que los proyectos sin dictamen debían tratarse con los dos tercios, pero exigieron que se abra la comisión de Asuntos Constitucionales, para discutir las propuestas de citar a Adorni a un informe verbal en el recinto de sesiones.

Si se impone el criterio que para habilitar en la sesión del próximo jueves el debate se necesitan 48 votos, la oposición no podrá avanzar su objetivo, ya que a la LLA le alcanza con sumar 4 votos para impedir la interpelación de Adorni.

De esta manera, el Gobierno podría cumplir con su objetivo de postergar el interrogatorio de los legisladores a Adorni sobre su crecimiento patrimonial y que solo el 2 de Julio brinde un informe de gestión, donde podrá o no responder a las preguntas que realicen los senadores.

En caso de que la oposición no logre los dos tercios, la interpelación se puede demorar hasta Agosto cuando se reanude la actividad parlamentaria, ya que siempre los senadores se suman a las vacaciones de quince días en la segunda quincena de julio que se les otorga a los empleados.