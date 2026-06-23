La PFA recuperó más de 200 documentos históricos vinculados a San Martín y otros próceres

El conjunto incluía recortes periodísticos, libros, fotografías y documentación vinculada a organismos e instituciones del Estado nacional y provincial. Según las primeras evaluaciones, las características de las piezas permitían presumir que estaban alcanzadas por las disposiciones de la Ley N.º 15.930, que regula la protección del patrimonio documental bajo la órbita del Archivo General de la Nación.

tesoro-historico-argentino-recuperado_2 Documento con la firma de Juan Manuel de Rosas

Los documentos eran comercializados a través de una casa de subastas ubicada sobre la calle Rodríguez Peña al 1700, en la Ciudad de Buenos Aires. La oferta despertó las alertas de los especialistas debido a la relevancia histórica del material y a su posible condición de patrimonio protegido.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Lijo, ordenó una presentación judicial con allanamiento en subsidio para asegurar la preservación de los documentos y evitar su eventual dispersión o comercialización.

Tras el procedimiento, todo el material fue trasladado a una dependencia policial en calidad de depósito judicial y quedó a disposición de la Justicia para la realización de las pericias correspondientes. Los especialistas deberán determinar ahora el valor histórico y patrimonial de cada pieza, así como su situación legal dentro del sistema de protección documental argentino.