Llega el TramBus: desde el 15 de septiembre habrá cambios en el tránsito de Caballito y Almagro

Nuevas restricciones de estacionamiento, cambios de sentido de calles y modificaciones en el recorrido de la Línea 2 de colectivos. Las medidas preparan las calles para la primera línea del sistema eléctrico de la Ciudad que comenzará a funcionar a fin de año.
Desde el 15 de septiembre, los barrios de Caballito y Almagro tendrán cambios importantes en la circulación y el estacionamiento debido a la llegada del TramBus, el nuevo sistema de transporte público eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires.
Las modificaciones incluyen nuevas restricciones para estacionar, cambios de mano en varias calles y ajustes en algunos cruces y recorridos de colectivos. El objetivo es adaptar la red vial al futuro recorrido de la línea T1, cuya puesta en funcionamiento está prevista para fines de 2026.
Entre las principales modificaciones estará la prohibición de estacionar durante las 24 horas en ambas manos de avenida La Plata. En Quito, no se podrá estacionar ni detenerse sobre el lado izquierdo, entre avenida La Plata y Muñiz, por la presencia de una ciclovía.
En avenida Rivadavia, estará prohibido estacionar del lado derecho, entre Yatay e Hidalgo, durante todo el día. Además, quienes circulen por Hipólito Yrigoyen desde avenida La Plata hacia Mármol no podrán girar a la izquierda en Muñiz.
También se modificarán los sentidos de circulación de varias calles. Avenida La Plata, entre Chaco/Quito y avenida Rivadavia, tendrá sentido único hacia Rivadavia; Quito, entre avenida La Plata y Muñiz, circulará únicamente hacia Muñiz; Mármol, entre avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, tendrá sentido único hacia Hipólito Yrigoyen; y Pringles, entre Lezica y avenida Rivadavia, quedará habilitada en un solo sentido hacia Rivadavia.
En tanto, Hipólito Yrigoyen, entre Muñiz y Mármol, pasará a tener doble sentido de circulación. La Línea 2 de colectivos también modificará su recorrido: circulará por Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia antes de retomar su trayecto habitual.
Las modificaciones continuarán en octubre. Desde ese mes, avenida Acoyte tendrá mano única en sentido sur-norte y sumará un carril exclusivo sobre la derecha para el TramBus. A su vez, avenida Honorio Pueyrredón quedará habilitada únicamente en sentido norte-sur.
El TramBus será un sistema de transporte público eléctrico que circulará sobre neumáticos y funcionará como complemento de la red de subtes.
La primera línea, denominada T1, tendrá un recorrido de unos 20 kilómetros entre Nueva Pompeya y Aeroparque, con carriles exclusivos y preferenciales.El servicio atravesará Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo, Palermo y Nueva Pompeya, con paradas cada 500 metros.
Además, permitirá combinar con las líneas A, B, D, E y H del subte, las estaciones ferroviarias de Palermo, Tres de Febrero, Villa Crespo, Caballito y Sáenz, y los corredores Metrobus Cabildo, Juan B. Justo y Del Sur.
Según las previsiones oficiales, durante los horarios de mayor demanda habrá un servicio cada cuatro minutos. La expectativa es que algunos viajes que actualmente demandan más de 90 minutos puedan realizarse en menos de una hora.
De acuerdo con el Gobierno porteño, las unidades del TramBus serán eléctricas y fabricadas en Argentina. No necesitarán vías ni infraestructura ferroviaria para circular.
Los vehículos tendrán distintos sistemas de seguridad, entre ellos monitoreo de la conducción, alertas de colisión frontal, detección de peatones y puntos ciegos, espejos retrovisores digitales, cámara de marcha atrás y GPS.
En julio, el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, había señalado que los primeros vehículos de la T1 ya estaban listos.
El funcionario también afirmó que, con el nuevo sistema, los viajes entre Nueva Pompeya y Aeroparque podrían reducirse en un 40% y que ya estaban en obra 51 de los 72 paradores previstos.
El proyecto busca, además, reducir las emisiones contaminantes y el ruido urbano. Según el Ejecutivo porteño, el transporte público representa alrededor del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Buenos Aires.