Jorge Macri destacó el crecimiento del turismo en la Ciudad

El Jefe de Gobierno porteño lo afirmó al participar en un stand del Hotelga Summit, el mayor encuentro de la industria de hospitalidad y turismo en el país.
En Hotelga Summit, el mayor encuentro de la industria de la hospitalidad en el país, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri destacó que está creciendo el turismo en la Ciudad de Buenos Aires y repasó las medidas para fortalecer la actividad en hoteles y restaurantes, que son parte del desarrollo económico del distrito.
“La variedad gastronómica y hotelera que ofrece la Ciudad de Buenos Aires es descomunal. Tenemos que construir una agenda que potencie los eventos privados para darnos a conocer, para que no haya una competencia entre la oferta pública y la oferta privada, sino que se retroalimenten. El desafío es generar más actividad económica”, afirmó el Jefe de Gobierno durante un encyentro que se realiza en el Predio Ferial de Palermo.
El mandatario, realizó su exposición en el panel “Agenda pública para el desarrollo de la hotelería y la gastronomía en Argentina” que compartió con los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Catamarca, Raúl Jalil.
Jorge Macri sostuvo que la industria de la hospitalidad es un sector clave para el desarrollo económico de la Ciudad: recibe cada año más de 9 millones de turistas, de los cuales 2,7 millones son internacionales. “Estamos mejor que el primer semestre del año pasado, que fue complejo. Después mejoró en el segundo semestre a partir de los eventos que promovió la Ciudad”, dijo.
Aseguró que "la tendencia viene en aumento" ya que en el primer semestre de 2026 llegaron a Buenos Aires 1,6 millón de visitantes extranjeros, un 19% más que en el mismo periodo de 2025.
Hace 15 años consecutivos que Buenos Aires es la Ciudad N°1 de América en turismo de reuniones y ocupa el puesto 20 del mundo en el ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA). También es líder en la región en materia de eventos. Solo en 2026, hubo 272 grandes espectáculos, entre ellos el Road Show de Colapinto (600 mil asistentes), la visita del Padre Guilherme (250 mil asistentes) y la Media Maratón (31.500 corredores).
“En la Ciudad tenemos un diferencial enorme: una agenda cultural, gastronómica, deportiva y de grandes eventos durante todo el año. El año pasado generó un impacto de 970 millones de dólares y 85 mil empleos”, dijo Jorge Macri. Y agregó: “A eso le sumamos más conectividad y una mejor experiencia en destino: el e-Bus Turístico, el HUB de Turismo, nuevas rutas comerciales y vuelos con compañías como Air France, EL AL y China Eastern”.
Buenos Aires tiene 440 establecimientos hoteleros, 117 de cuatro y cinco estrellas, y unas 55 mil plazas disponibles por día. “Y todavía hay mucho espacio para crecer, sobre todo alrededor de los grandes eventos que estamos trayendo a la Ciudad”, señaló el Jefe de Gobierno, acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi; el secretario General y Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo; y el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Valentín Díaz Gilligan.
En la agenda de actividades de convocatoria mundial que próximamente tendrá la Ciudad se destacan en noviembre la visita del papa León XIV y en abril de 2027 el MotoGP, la Fórmula 1 del motociclismo. Además, mientras avanzan las obras en el nuevo Autódromo porteño, se mantiene la posibilidad de volver a ser sede de una carrera de F1.
“Estamos lejos de los conflictos internacionales y eso hoy es una gran oportunidad para la Ciudad. Si logramos traer a la F1, en una semana generamos un impacto de 400 millones de dólares. Para tener idea hacia dónde estamos tratando de llegar. La F1 va a venir, yo creo que viene”, afirmó Jorge Macri. Y agregó: “Ahí está una de las grandes oportunidades: invertir para acompañar una agenda público-privada que hace que la demanda turística aumente. Porque acontecimientos de esta magnitud movilizan cada vez más visitantes”.
En los tres días de Hotelga, la Ciudad tiene un stand institucional propio, destinado a promover la oferta turística y gastronómica porteña, generar vínculos con empresas y productores y potenciar la actividad.
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