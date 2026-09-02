Jorge Macri destacó el crecimiento del turismo en la Ciudad

Aseguró que "la tendencia viene en aumento" ya que en el primer semestre de 2026 llegaron a Buenos Aires 1,6 millón de visitantes extranjeros, un 19% más que en el mismo periodo de 2025.

Hace 15 años consecutivos que Buenos Aires es la Ciudad N°1 de América en turismo de reuniones y ocupa el puesto 20 del mundo en el ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA). También es líder en la región en materia de eventos. Solo en 2026, hubo 272 grandes espectáculos, entre ellos el Road Show de Colapinto (600 mil asistentes), la visita del Padre Guilherme (250 mil asistentes) y la Media Maratón (31.500 corredores).

“En la Ciudad tenemos un diferencial enorme: una agenda cultural, gastronómica, deportiva y de grandes eventos durante todo el año. El año pasado generó un impacto de 970 millones de dólares y 85 mil empleos”, dijo Jorge Macri. Y agregó: “A eso le sumamos más conectividad y una mejor experiencia en destino: el e-Bus Turístico, el HUB de Turismo, nuevas rutas comerciales y vuelos con compañías como Air France, EL AL y China Eastern”.

Buenos Aires tiene 440 establecimientos hoteleros, 117 de cuatro y cinco estrellas, y unas 55 mil plazas disponibles por día. “Y todavía hay mucho espacio para crecer, sobre todo alrededor de los grandes eventos que estamos trayendo a la Ciudad”, señaló el Jefe de Gobierno, acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi; el secretario General y Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo; y el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Valentín Díaz Gilligan.

En la agenda de actividades de convocatoria mundial que próximamente tendrá la Ciudad se destacan en noviembre la visita del papa León XIV y en abril de 2027 el MotoGP, la Fórmula 1 del motociclismo. Además, mientras avanzan las obras en el nuevo Autódromo porteño, se mantiene la posibilidad de volver a ser sede de una carrera de F1.

“Estamos lejos de los conflictos internacionales y eso hoy es una gran oportunidad para la Ciudad. Si logramos traer a la F1, en una semana generamos un impacto de 400 millones de dólares. Para tener idea hacia dónde estamos tratando de llegar. La F1 va a venir, yo creo que viene”, afirmó Jorge Macri. Y agregó: “Ahí está una de las grandes oportunidades: invertir para acompañar una agenda público-privada que hace que la demanda turística aumente. Porque acontecimientos de esta magnitud movilizan cada vez más visitantes”.

En los tres días de Hotelga, la Ciudad tiene un stand institucional propio, destinado a promover la oferta turística y gastronómica porteña, generar vínculos con empresas y productores y potenciar la actividad.