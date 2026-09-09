Difunden el dato de la inflación de agosto: las proyecciones de las consultoras

Será publicado por el Indec y el Gobierno confía en que retome la tendencia a la baja, luego del 2,1% en julio. La inflación del octavo mes en la Ciudad de Buenos significó una buena señal para el presidente Javier Milei.
Después de haber publicado una serie de indicadores negativos, el INDEC dará a conocer este jueves 10 de septiembre la inflación de agosto. El presidente Javier Milei confía en que el dato le brinde una bocanada de oxígeno a su plan económico y retome el sendero a la baja.
Las señales de la dinámica de los precios fueron positivas para el líder de La Libertad Avanza. La inflación de agosto en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en el 1,7%, lo que marcó una caída en comparación con el 2,9% registrado durante julio en ese distrito.
Más allá de que la medición inflacionaria en CABA tiene características propias, debido a que pondera en mayor medida la variación de los servicios, lo importante para la proyección nacional es la tendencia. A eso se suman las proyecciones de las consultoras privadas, que arrojan un rango para agosto de entre el 1,4% y el 1,9%.
Los trabajos conocidos son los siguientes: Fundación Libertad y Progreso 1,4%; EcoGo 1,5%, C&T 1,6%, Orlando J. Ferreres 1,6%, Analytica 1,7%, Abeceb 1,8%, Equilibra 1,9%, LCG 1,8%, Invecq, 1,9%. A su vez, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) a cargo del Banco Central, donde intervienen casi 40 analistas, dio 1,7%.
El resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del octavo mes es fundamental para el Gobierno, porque sería uno de los pocos indicadores favorables, más allá de que estará lejos e “empezar con cero”, tal como había prometido Milei tiempo atrás.
La administración de LLA apuesta a la baja de la inflación para mejorar el poder adquisitivo y la recuperación del crédito, lo cual podría traccionar una mayor demanda de bienes y servicios. En julio, el dato trepó al 2,1% y acumuló una suba del 33,8 en los últimos 12 meses.
El alza estuvo condicionada por el incremnto en los rubros de Recreación y Cultura (5%), dado el aumento en paquetes turísticos y servicios culturales, y Restaurantes y hoteles (2,8%). Del otro lado, compensaron Bebidas alcohólicas y tabaco (1,5%) y Prendas de vestir y calzado (-1,3%), siendo estos dos rubros los de menor suba.
La inflación de julio cortó la tendencia a la baja que había anotado desde marzo y volvió a registrarse una aceleración en uno de los procesos a los que el Gobierno prioriza de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
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