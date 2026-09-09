Difunden el dato de la inflación de agosto: las proyecciones de las consultoras

El Gobierno confía en que la inflación de agosto retome el sendero a la baja.

El resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del octavo mes es fundamental para el Gobierno, porque sería uno de los pocos indicadores favorables, más allá de que estará lejos e “empezar con cero”, tal como había prometido Milei tiempo atrás.

La administración de LLA apuesta a la baja de la inflación para mejorar el poder adquisitivo y la recuperación del crédito, lo cual podría traccionar una mayor demanda de bienes y servicios. En julio, el dato trepó al 2,1% y acumuló una suba del 33,8 en los últimos 12 meses.

El alza estuvo condicionada por el incremnto en los rubros de Recreación y Cultura (5%), dado el aumento en paquetes turísticos y servicios culturales, y Restaurantes y hoteles (2,8%). Del otro lado, compensaron Bebidas alcohólicas y tabaco (1,5%) y Prendas de vestir y calzado (-1,3%), siendo estos dos rubros los de menor suba.

La inflación de julio cortó la tendencia a la baja que había anotado desde marzo y volvió a registrarse una aceleración en uno de los procesos a los que el Gobierno prioriza de cara a las elecciones presidenciales de 2027.