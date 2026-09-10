Atlas compra a Kevin Zenón: Boca aceptó la oferta de seis millones de dólares

En el último semestre, el mediocampista había recuperado protagonismo respecto de sus etapas anteriores, aunque no era una prioridad para Rodolfo Arruabarrena. Además, desde hacía tiempo tenía la intención de continuar su carrera fuera del país y dio el visto bueno para emigrar. Su ciclo en Boca termina con 92 partidos, 12 goles y ocho asistencias.

Las idas y vueltas de Zenón en Boca

Su recorrido en el club estuvo marcado por cambios constantes. Durante el inicio del ciclo de Miguel Ángel Russo, había manifestado su intención de marcharse ante una propuesta proveniente de Grecia, que finalmente no convenció a la dirigencia. Después de un semestre irregular con Fernando Gago, perdió terreno y quedó relegado, aunque continuó apareciendo entre los convocados.

¡OTRO GOLAZO DEL XENEIZE PARA VOLVER A PONERSE EN VENTAJA! Tacazo de Velasco, centro de Gorosito y definición de Zenón para anotar el 2-1 vs. Gimnasia (M).



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Las posibilidades de una salida volvieron a surgir en el mercado de pases de comienzos de año. San Pablo y Alavés aparecieron entre los equipos interesados, con consultas y contactos que no llegaron a transformarse en una transferencia. Desde Boca evaluaron las alternativas, pero ninguna propuesta alcanzó para cerrar la operación.

El comienzo del Apertura parecía ofrecerle una nueva oportunidad para recuperar su lugar. Sin embargo, su situación volvió a perder fuerza con el paso de las fechas. Aunque tuvo participación bajo la conducción de Arruabarrena, no logró convertirse en una de las primeras opciones del equipo.