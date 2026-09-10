Atlas compra a Kevin Zenón: Boca aceptó la oferta de seis millones de dólares

El volante dejará el Xeneize para continuar su carrera en México, luego de que la dirigencia acordara la venta definitiva con el conjunto dirigido por Hernán Crespo.
La novela llegó a su fin: Boca aceptó una propuesta de seis millones de dólares y Kevin Zenón se convertirá en nuevo jugador de Atlas. El acuerdo se cerró después de varias semanas de negociaciones y mientras el zurdo se encontraba activo en el plantel azul y oro.
El conjunto mexicano venía siguiendo al mediocampista desde hacía tiempo y elevó su oferta tras la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo. Así, logró alcanzar un entendimiento con la dirigencia de la Ribera para adquirir el 100 por ciento de los derechos.
La operación también tendrá impacto en las arcas de Unión: Boca recibirá cerca de 4.800.000 dólares por el 80% que conservaba de la ficha, mientras que el porcentaje restante le corresponde al club santafesino. En 2024, el Xeneize había desembolsado unos 3.500.000 dólares, además del 25% de Mauro Luna Diale y la cesión sin cargo de Simón Rivero, por lo que se verá recompensado de aquella inversión.
El interés de Atlas ya se había traducido en una propuesta de préstamo con opción de compra, aunque aquella alternativa fue descartada. La condición de Boca era concretar una venta definitiva, ya fuera de manera inmediata o mediante una obligación futura, y finalmente las partes encontraron esa fórmula.
En el último semestre, el mediocampista había recuperado protagonismo respecto de sus etapas anteriores, aunque no era una prioridad para Rodolfo Arruabarrena. Además, desde hacía tiempo tenía la intención de continuar su carrera fuera del país y dio el visto bueno para emigrar. Su ciclo en Boca termina con 92 partidos, 12 goles y ocho asistencias.
Su recorrido en el club estuvo marcado por cambios constantes. Durante el inicio del ciclo de Miguel Ángel Russo, había manifestado su intención de marcharse ante una propuesta proveniente de Grecia, que finalmente no convenció a la dirigencia. Después de un semestre irregular con Fernando Gago, perdió terreno y quedó relegado, aunque continuó apareciendo entre los convocados.
Las posibilidades de una salida volvieron a surgir en el mercado de pases de comienzos de año. San Pablo y Alavés aparecieron entre los equipos interesados, con consultas y contactos que no llegaron a transformarse en una transferencia. Desde Boca evaluaron las alternativas, pero ninguna propuesta alcanzó para cerrar la operación.
El comienzo del Apertura parecía ofrecerle una nueva oportunidad para recuperar su lugar. Sin embargo, su situación volvió a perder fuerza con el paso de las fechas. Aunque tuvo participación bajo la conducción de Arruabarrena, no logró convertirse en una de las primeras opciones del equipo.
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