Alerta naranja en el AMBA y varias provincias: hasta cuándo seguirán las lluvias

Estas provincias están bajo alerta de nivel naranja durante el periodo de la tarde. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 50 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.



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Dónde rige el alerta naranja

El alerta naranja, además, rige para Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe y Río Negro, a la vez que el amarillo permanece vigente para otras localidades de la provincia de Buenos Aires, Corrientes, San Luis, San Juan, Mendoza, Catamarca y Chaco.

En este sentido, el SMN dio una serie de recomendaciones, como, por ejemplo, mantener limpias las rejillas, asegurar los toldos y las persianas, retirar las macetas y elementos que puedan caerse de los balcones, apagar y cargar los celulares, tener una linterna a mano, acompañar a los niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida, evitar salir de los hogares y permanecer en un lugar seguro.

Además, el organismo aconsejó alejarse de los postes, cables eléctricos y transformadores, mientras que el Gobierno porteño reforzó su Plan de Acción y Respuesta, con monitoreo permanente y coordinación entre las distintas áreas