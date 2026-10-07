Alerta naranja en el AMBA y varias provincias: hasta cuándo seguirán las lluvias

Según el SMN se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros, que “podrían ser superados de manera puntual”.
Este miércoles alrededor del mediodía comenzaron las fuertes lluvias en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la jornada está marcada por tormentas y ráfagas de viento, por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y advirtió que los acumulados pueden alcanzar entre 50 y 80 milímetros en los sectores más afectados.
Las condiciones se intensificarán durante el resto de la tarde de este miércoles y el viento será uno de los factores destacados de la jornada, ya que se esperan ráfagas superiores a los 40 y 50 kilómetros por hora. Por la noche las precipitaciones continuarán, aunque con una disminución progresiva de su intensidad.
Para este jueves se prevé que el panorama continúe inestable y con la presencia de fuertes ráfagas hacia el mediodía, mientras que el viernes traerá una leve mejora que durará únicamente hasta el sábado, cuando volverán las probabilidades de lluvias por la mañana.
El sol volverá a salir de modo pleno recién el próximo domingo, hasta entonces, los valores térmicos se mantendrán frescos, entre los 12°C y 18°C.
El alerta naranja, además, rige para Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe y Río Negro, a la vez que el amarillo permanece vigente para otras localidades de la provincia de Buenos Aires, Corrientes, San Luis, San Juan, Mendoza, Catamarca y Chaco.
En este sentido, el SMN dio una serie de recomendaciones, como, por ejemplo, mantener limpias las rejillas, asegurar los toldos y las persianas, retirar las macetas y elementos que puedan caerse de los balcones, apagar y cargar los celulares, tener una linterna a mano, acompañar a los niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida, evitar salir de los hogares y permanecer en un lugar seguro.
Además, el organismo aconsejó alejarse de los postes, cables eléctricos y transformadores, mientras que el Gobierno porteño reforzó su Plan de Acción y Respuesta, con monitoreo permanente y coordinación entre las distintas áreas
comentar