La máxima llegará a los 28 grados en el comienzo del fin de semana largo. Además, hay alerta amarilla por tormentas, vientos y nevadas. Mirá cuáles son las provincias afectadas.
Este sábado 21 de noviembre se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo mayormente nublado y temperaturas en ascenso. La mínima se ubicará en los 22ºC y la máxima llegará a los 28ºC, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En el inicio del fin de semana largo, se anticipan tormentas aisladas por la noche, con una probabilidad del 40%. La humedad será del 70% y los vientos del sudeste soplarán entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Las condiciones climáticas se mantendrán durante el domingo 22. De hecho, las marcas térmicas rondarán entre los 17ºC de mínima y 28ºC de máxima, en una jornada con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas.
El lunes 23, en tanto, el feriado por el traslado del Día de la Soberanía Nacional marcará una nueva suba de las temperaturas. La mínima prevista será de 19 grados y la máxima llegará a 30 grados. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, por lo que el ascenso térmico se dará sin demasiada presencia de sol directo.
El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por tormentas para las provincias de San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. En esos distritos se esperan tormentas fuertes, algunas severas, que pueden estar acompañadas de abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y frecuente actividad eléctrica.
A su vez, rige aviso amarillo por vientos fuertes en sectores de La Rioja y San Juan, que pueden provocar reducción significativa de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.
Y en la zona cordillerana de Mendoza y San Juan, hay alerta amarilla por nevadas. Se prevén valores de nieve acumulada entre 5 y 10 centímetros, que pueden ser superados de forma local.
-Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
-Desconectá, mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
-Si realizás un viaje, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
-Si estás en la playa: las carpas, tiendas de campaña o aleros no protegen de los rayos. Abandoná el lugar.
-En áreas rurales alejate de animales de gran porte. Evitá permanecer en lugares elevados.
-Mantenete alejado de conductores eléctricos como alambrados o verjas. Evitá refugiarte debajo de árboles o estructuras metálicas. Al aire libre, la mejor protección es permanecer en cuclillas con la cabeza gacha y taparse los oídos.
-Evitá permanecer en cuerpos de agua, piletas, mar o ríos.
-Evitá realizar actividades al aire libre.
-Tené siempre a mano una linterna.