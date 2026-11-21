Alerta amarilla por tormentas, vientos y nevadas: cuáles son las provincias afectadas

El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por tormentas para las provincias de San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. En esos distritos se esperan tormentas fuertes, algunas severas, que pueden estar acompañadas de abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y frecuente actividad eléctrica.

A su vez, rige aviso amarillo por vientos fuertes en sectores de La Rioja y San Juan, que pueden provocar reducción significativa de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Y en la zona cordillerana de Mendoza y San Juan, hay alerta amarilla por nevadas. Se prevén valores de nieve acumulada entre 5 y 10 centímetros, que pueden ser superados de forma local.

El mapa de alertas del SMN para este sábado 21 de noviembre.

Las recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

-Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

-Desconectá, mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

-Si realizás un viaje, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

-Si estás en la playa: las carpas, tiendas de campaña o aleros no protegen de los rayos. Abandoná el lugar.

-En áreas rurales alejate de animales de gran porte. Evitá permanecer en lugares elevados.

-Mantenete alejado de conductores eléctricos como alambrados o verjas. Evitá refugiarte debajo de árboles o estructuras metálicas. Al aire libre, la mejor protección es permanecer en cuclillas con la cabeza gacha y taparse los oídos.

-Evitá permanecer en cuerpos de agua, piletas, mar o ríos.

-Evitá realizar actividades al aire libre.

-Tené siempre a mano una linterna.