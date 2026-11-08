Clima en el AMBA: cielo despejado y temperaturas en ascenso durante la llegada del Papa León XIV

Las marcas térmicas rondarán entre los 9ºC de mínima y 22ºC de máxima, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Mirá cómo estará el tiempo durante los próximos días en la Ciudad y el Conurbano.
Este domingo 8 de noviembre en que el Papa León XIV iniciará su visita a la Argentina se presentará con cielo despejado y temperaturas en ascenso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las marcas térmicas rondarán entre los 9ºC de mínima y 22ºC de máxima, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para el lunes 9, el reporte climático prevé que el cielo se mantendrá despejado, habrá vientos leves y las temperaturas oscilarán entre los 13ºC y 25ºC. Y el martes 10, en tanto, volverán las nubes, pero no se esperan lluvias. La registros térmicos marcarán 13ºC de mínima y 25ºC de máxima.
El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por vientos fuertes para el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. En esas zonas se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.
La alerta amarilla, de acuerdo con el organismo oficial, significa “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".
-Si transitás, hacelo atento y con visión panorámica, de lo que pasa a tu alrededor (cables caídos, ramas u objetos proyectados por acción del viento).
-No te detengas debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujetado a los edificios (carteles, toldos, marquesinas, etc.).
-Ingresá siempre a algún lugar físico de resguardo adecuado (protección)
-Si tenés que transitar en vehículo, circulá con las luces bajas encendidas.
-Reducí la velocidad de manejo.
-No olvides utilizar el cinturón de seguridad.