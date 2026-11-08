Clima en el AMBA: cielo despejado y temperaturas en ascenso durante la llegada del Papa León XIV

El mapa de alertas del SMN para este domingo 8 de noviembre.

Las recomendaciones del SMN por vientos fuertes

-Si transitás, hacelo atento y con visión panorámica, de lo que pasa a tu alrededor (cables caídos, ramas u objetos proyectados por acción del viento).

-No te detengas debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujetado a los edificios (carteles, toldos, marquesinas, etc.).

-Ingresá siempre a algún lugar físico de resguardo adecuado (protección)

-Si tenés que transitar en vehículo, circulá con las luces bajas encendidas.

-Reducí la velocidad de manejo.

-No olvides utilizar el cinturón de seguridad.