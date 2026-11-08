El Papa León XIV llega al país e inicia una visita que movilizará a millones de personas

Arribará a las 16.30 al Aeroparque, donde será recibido por el presidente Javier Milei. Su gira estará marcada por gestos a los sectores más vulnerables y misas masivas. Es el primer viaje de un pontífice al país en 39 años.
El Papa León XIV iniciará este domingo una visita histórica de tres días a la Argentina, en lo que representa el primer viaje de un pontífice al país en 39 años. Su llegada genera una profunda expectativa pastoral e institucional, en una gira de tres días marcada por gestos hacia los sectores más vulnerables de la sociedad y convocatorias masivas en las misas que ofrecerá en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.
Después de su paso por Uruguay, el Santo Padre llegará alrededor de las 16:30 al Aeroparque. Allí será recibido formalmente al pie del avión por el presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno, el titular del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo; el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, de nacionalidad norteamericana, como el pontífice.
Una vez arribado al país, León XIV se trasladará a la Plaza San Martín para rendir tributo ante el monumento al Prócer de la Patria, antes de acudir a la Casa Rosada para mantener una audiencia protocolar Milei a las 17:50. Posteriormente, encabezará su primer acto público formal en el Palacio Libertad, donde pronunciará un mensaje ante autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.
La agenda pastoral del Papa pondrá un especial énfasis en la cercanía con las periferias y la contención social. En ese marco, visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, donde residen más de 400 personas con discapacidad, y acudirá a la cárcel de Villa Devoto para reunirse y escuchar el testimonio de 70 detenidos. Además, mantendrá un encuentro con referentes del mundo del trabajo, sindicalistas y empresarios en la Universidad Católica Argentina (UCA).
Las celebraciones eucarísticas multitudinarias se destacarán como otro de los ejes centrales del viaje apostólico. El Santo Padre presidirá misas masivas al pie del Monumento a los Españoles en Palermo, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en la ciudad de Córdoba y en la Basílica de Luján; lugar emblemático que marcará el próximo miércoles marcará el cierre de su recorrido por el país.
Frente a la estimación oficial de que más de siete millones de personas se movilizarán durante las jornadas de la visita, el Gobierno diseño un operativo sin precedentes. Coordinado por el Ministerio de Seguridad a través de un Comando Unificado, el plan afectará a cerca de 50.000 efectivos pertenecientes a las cuatro fuerzas federales, la SIDE, el Servicio Penitenciario y las policías de las jurisdicciones involucradas, apoyados por la cápsula de custodia de la Guardia Suiza y la Gendarmería Vaticana.
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