Clima en el AMBA: cómo estará el tiempo este sábado 7 de noviembre y qué pasará en el resto del país

Clima para el resto del país, según el Servicio Meteorológico Nacional.

En la región central y parte de Cuyo predominarán las condiciones más estables, con mayor presencia de sol y temperaturas agradables durante la tarde. En provincias como Córdoba, San Luis, Mendoza y Santa Fe se esperan máximas que rondarán entre los 21°C y los 24°C, con nubosidad variable en algunos sectores.

En la Patagonia continuará el ambiente más frío, con temperaturas inferiores a las del centro y norte del país. Las máximas se ubicarán aproximadamente entre los 10°C y los 15°C, con mayor presencia de nubosidad en algunas zonas. En Tierra del Fuego se esperan registros todavía más bajos, con temperaturas cercanas a los 5°C de mínima y 10°C de máxima.