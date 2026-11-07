Clima en el AMBA: cómo estará el tiempo este sábado 7 de noviembre y qué pasará en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada fresca en la Ciudad y el Conurbano, con viento del sur y cielo soleado hacia la tarde. En la mayor parte del país se espera nubosidad variable.
Este sábado 7 de noviembre, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una jornada fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C de mínima y 19°C de máxima, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El ingreso de aire del sector sur marcará las condiciones durante las primeras horas del día.
El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, pero la nubosidad disminuirá progresivamente y permitirá una mayor presencia del sol hacia la tarde. El viento del sur contribuirá a mantener un ambiente fresco, especialmente durante las primeras horas y al anochecer, mientras que las probabilidades de precipitaciones serán bajas.
Para los próximos días se espera una mejora sostenida de las condiciones meteorológicas. El domingo 8 llegará con cielo despejado, una mínima de 9°C y una máxima de 22°C. El lunes 9 continuará el tiempo estable, sin lluvias previstas y con temperaturas que subirán hasta los 25°C.
El panorama meteorológico para este sábado presentará diferencias según la región. En el norte argentino y parte del noreste se esperan condiciones más inestables, con abundante nubosidad y presencia de lluvias y tormentas aisladas. Las temperaturas máximas se ubicarán, en general, entre los 23°C y los 26°C.
En la región central y parte de Cuyo predominarán las condiciones más estables, con mayor presencia de sol y temperaturas agradables durante la tarde. En provincias como Córdoba, San Luis, Mendoza y Santa Fe se esperan máximas que rondarán entre los 21°C y los 24°C, con nubosidad variable en algunos sectores.
En la Patagonia continuará el ambiente más frío, con temperaturas inferiores a las del centro y norte del país. Las máximas se ubicarán aproximadamente entre los 10°C y los 15°C, con mayor presencia de nubosidad en algunas zonas. En Tierra del Fuego se esperan registros todavía más bajos, con temperaturas cercanas a los 5°C de mínima y 10°C de máxima.
comentar