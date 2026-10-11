Clima en el AMBA: cielo nublado y baja probabilidad de lluvias durante este domingo 11 de octubre

En la continuidad del fin de semana largo, las temperaturas oscilarán entre los 9ºC de mínima y 17ºC. Mirá cómo estará el tiempo durante el lunes, cuando se celebrará el feriado por el Día de la Raza.
Este domingo 11 de octubre se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones. La temperatura rondará entre los 9ºC de mínima y 17ºC de máxima, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Quienes hayan viajado a la Costa Atlántica bonaerense por el fin de semana largo tendrán una jornada con lluvias y viento intenso.
Para el lunes 12 de octubre, cuando se celebrará el feriado por el Día de la Raza, se esperan en el AMBA condiciones climáticas similares a las del domingo, con registros térmicos que oscilarán entre los 10ºC y 17ºC. Y el martes 13, en tanto, el cielo permanecerá mayormente nublado, con temperaturas de entre 11ºC y 18ºC.
El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por nevadas para el oeste de Catamarca, el oeste de La Rioja y el noroeste de San Juan.
Se esperan valores totales de nieve acumulada de entre 15 y 30 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas, la precipitación podrá presentarse en forma de lluvia y nieve mezclada.
-Evitá actividades al aire libre.
-Prevé una reserva adicional de víveres y agua potable; en caso de abandonar tu hogar, cortá la energía y el gas.
-Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.
-Mantenete informado y conocé los lugares de evacuación.
-Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.
-Permanecé en el vehículo, no caminar para alejarse del temporal.
-Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.