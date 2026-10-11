Clima en el AMBA: cielo nublado y baja probabilidad de lluvias durante este domingo 11 de octubre

Se esperan valores totales de nieve acumulada de entre 15 y 30 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas, la precipitación podrá presentarse en forma de lluvia y nieve mezclada.

Las recomendaciones del SMN por nevadas

-Evitá actividades al aire libre.

-Prevé una reserva adicional de víveres y agua potable; en caso de abandonar tu hogar, cortá la energía y el gas.

-Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

-Mantenete informado y conocé los lugares de evacuación.

-Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

-Permanecé en el vehículo, no caminar para alejarse del temporal.

-Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.