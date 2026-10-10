Subieron los peajes a la Costa Atlántica en el inicio del fin de semana largo: las nuevas tarifas

El aumento ronda el 9% y alcanza a los corredores viales administrados por AUBASA, entre ellos las rutas 2 y 11. El costo del recorrido desde la Ciudad de Buenos Aires a Mar del Plata es de $22.300 por tramo en horario pico.
Viajar en auto a la Costa Atlántica es más caro desde este fin de semana largo. Esto se debe a que en las últimas horas empezó a regir un nuevo cuadro tarifario para los peajes bonaerenses, con un aumento cercano al 9% que impacta en los conductores que van a Mar del Plata y otros destinos turísticos.
La actualización fue autorizada por el gobierno de la Provincia y alcanza a los corredores viales administrados por Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA). Entre ellos, se encuentran las rutas 2, 11, 36, 56, 63, 74 y 88, además de la Autopista Buenos Aires-La Plata.
Con las nuevas tarifas, el costo de los peajes para viajar desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Mar del Plata ronda los $22.300 por tramo para un automóvil de categoría 1 que circula en horario pico. Así, el gasto para realizar el recorrido de ida y vuelta supera los $44.000, sin contar el combustible.
La suba tuvo lugar en el inicio de un fin de semana largo en que se espera un importante movimiento turístico hacia los principales destinos de la Costa Atlántica.
La Autovía 2 es una de las principales vías de acceso a Mar del Plata. Con la actualización tarifaria, los peajes de Samborombón y Maipú pasaron a costar $8.600 cada uno para los automóviles particulares.
Los aumentos también se aplicaron en otros puntos de la red vial bonaerense. Así quedaron las tarifas para los vehículos de categoría 1:
-Samborombón (Ruta 2): $8600.
-Maipú (Ruta 2): $8600.
-La Huella (Ruta 11): $8600.
-Mar Chiquita (Ruta 11): $4000.
-General Madariaga (Ruta 74): $3600.
Claro que quienes utilicen TelePASE pueden acceder a tarifas ligeramente inferiores. En Samborombón, Maipú y La Huella, el costo con ese sistema es de $8.507,95 por peaje. En tanto, en Mar Chiquita abonan $3.913,65 y en General Madariaga, $3.573,33.
La actualización se enmarca en el mecanismo de revisión trimestral de AUBASA, que contempla la evolución de distintos indicadores económicos para determinar los ajustes tarifarios. Entre las variables consideradas se encuentran los salarios, los precios mayoristas y los precios al consumidor difundidos por el INDEC.
Para llegar a la ciudad balnearia desde CABA, los conductores deben atravesar distintos puestos de cobro de la Autopista Buenos Aires-La Plata y la Autovía 2. En horario pico, el costo total estimado de los peajes es de $22.300 por tramo. De ese monto, $17.200 corresponden a los peajes de Samborombón y Maipú, mientras que los $5.100 restantes se distribuyen entre Dock Sud y Hudson.
Quienes utilicen TelePASE pueden realizar el recorrido por alrededor de $22.115,90. Fuera de los horarios de mayor circulación, el gasto puede ser menor debido a las diferencias tarifarias previstas para determinados accesos.