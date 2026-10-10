Subieron los peajes a la Costa Atlántica en el inicio del fin de semana largo: las nuevas tarifas

Quienes viajen a Mar del Plata y otros destinos de la Costa deberán pagar peajes más caros.

Las nuevas tarifas de los peajes a la Costa Atlántica

La Autovía 2 es una de las principales vías de acceso a Mar del Plata. Con la actualización tarifaria, los peajes de Samborombón y Maipú pasaron a costar $8.600 cada uno para los automóviles particulares.

Los aumentos también se aplicaron en otros puntos de la red vial bonaerense. Así quedaron las tarifas para los vehículos de categoría 1:

-Samborombón (Ruta 2): $8600.

-Maipú (Ruta 2): $8600.

-La Huella (Ruta 11): $8600.

-Mar Chiquita (Ruta 11): $4000.

-General Madariaga (Ruta 74): $3600.

Claro que quienes utilicen TelePASE pueden acceder a tarifas ligeramente inferiores. En Samborombón, Maipú y La Huella, el costo con ese sistema es de $8.507,95 por peaje. En tanto, en Mar Chiquita abonan $3.913,65 y en General Madariaga, $3.573,33.

La actualización se enmarca en el mecanismo de revisión trimestral de AUBASA, que contempla la evolución de distintos indicadores económicos para determinar los ajustes tarifarios. Entre las variables consideradas se encuentran los salarios, los precios mayoristas y los precios al consumidor difundidos por el INDEC.

Cuánto cuesta viajar en auto desde la Ciudad a Mar del Plata

Para llegar a la ciudad balnearia desde CABA, los conductores deben atravesar distintos puestos de cobro de la Autopista Buenos Aires-La Plata y la Autovía 2. En horario pico, el costo total estimado de los peajes es de $22.300 por tramo. De ese monto, $17.200 corresponden a los peajes de Samborombón y Maipú, mientras que los $5.100 restantes se distribuyen entre Dock Sud y Hudson.

Quienes utilicen TelePASE pueden realizar el recorrido por alrededor de $22.115,90. Fuera de los horarios de mayor circulación, el gasto puede ser menor debido a las diferencias tarifarias previstas para determinados accesos.